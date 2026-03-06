¿Por qué Francisco Cervelli es manager de Italia si es venezolano?

Omar López no es el único manager venezolano en esta edición del Clásico Mundial de Béisbol, porque al frente del cuerpo técnico de la selección de Italia aparece un nombre muy conocido por la afición, el de Francisco Cervelli.

El ex receptor de los New York Yankees y Miami Marlins, entre otros equipos, en MLB inició su carrera como técnico hace un tiempo y en 2025 recibió la responsabilidad de ser el sucesor de una leyenda como Mike Piazza en el rol de estratega de la novena europea.

“El nombramiento de Francisco Cervelli como manager de la selección nacional de Béisbol fue una decisión bien meditada”, dijo en su momento el presidente de la FIBS, Marco Mazzieri. “Cervelli tiene todas las cualidades para liderar a nuestra selección nacional. Además de su experiencia internacional y conocimiento técnico, sabe cómo establecer una excelente relación con atletas de todas las edades, motivándolos y sacando lo mejor de cada uno de ellos. Cuando le propuse este rol, me impresionó su entusiasmo contagioso, su ‘hambre de terreno’ y su determinación para devolver a nuestro equipo a la cima”.

Francisco Cervelli, el manager venezolano 🇻🇪 de la selección de Italia, explica lo que significa para él dirigir al Beisbol de ese país 🇮🇹 durante el Clásico Mundial. pic.twitter.com/7izT8y7DjD — Guillermo Celis (@GuillermoCelis) March 5, 2026

Cervelli ya había estado trabajando con el béisbol italiano y como mano derecha de Mazzieri antes del nombramiento, pero es su primera experiencia como manager. Y no le tocó fácil, porque comparte el Grupo B con potencias como Estados Unidos y México.

¿Qué dice de este desafío?

Francisco Cervelli no olvida su origen venezolano, pero está enfocado en contribuir al crecimiento y desarrollo del béisbol en Italia. “Para mí, Venezuela es especial. Yo nací viendo béisbol, lo llevo en mis venas y llevar el béisbol a Italia es lindo, especialmente para los muchachos bien jovencitos. Poder meterlos en el campo y darles esperanzas de que con este deporte también puedes hacer una vida, no solamente con el fútbol. Tenemos alrededor de 65 mil jugadores en Italia, los que más tienen en Europa”, dijo en una conferencia de prensa.

“Tomé este trabajo no sólo por ser el Clásico Mundial de Béisbol, sino porque se trata del béisbol italiano. Vivo ahí, he experimentado la pasión. Aún estoy aprendiendo, pero significa mucho porque creo que como coach estoy ahí para ayudar, para sacar lo mejor de cada jugador y poner a Italia en el mapa. No siempre debe ser fútbol, tenemos que poner a Italia en el mapa del béisbol también”, agregó.

¿Por qué Francisco Cervelli puede dirigir a Italia?

Aunque el veterano que pasó 13 temporadas en las Grandes Ligas nació en la ciudad de Valencia, en Venezuela, el padre de Cervelli, Manuel, era italiano. Esa ascendencia le permitió jugar como parte de la escuadra transalpina y ahora también es un aval para que esté al frente de la selección como técnico.

¿Francisco Cervelli ha jugado con Italia?

Francisco Cervelli representó a la selección italiana en las ediciones de 2009 y 2017 del Clásico Mundial. En su momento esta decisión le ganó críticas entre la afición venezolana.

¿Qué números dejó en el Clásico Mundial?

En su paso por el Clásico Mundial como jugador activo, Cervelli sumó cinco hits en 23 turnos al bate, incluyendo dos dobles. También tuvo una carrera impulsada entre ambos torneos.

