La defensa de Derek Jeter al dueño de los Yankees por la sequía de títulos y críticas de los fanáticos

Los New York Yankees siguen viviendo de la renta del pasado, de los 27 títulos con los que siguen dominando el palmarés histórico de la MLB. Sin embargo, es una realidad que los fanáticos comienzan a perder la paciencia, por la larga sequía de campeonatos que tiene la divisa.

No ganan desde la lejana temporada de 2009 y cuando regresaron a la Serie Mundial en 2024, perdieron con un contundente 4-1 de Los Angeles Dodgers sobre el equipo del Bronx.

Uno de los miembros históricos del equipo y parte del último conjunto en ser campeón de la organización es Derek Jeter, capitán por muchos años de la franquicia, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown y una voz autorizada para hablar de los Yankees.

En declaraciones recientes, el antiguo dorsal 2 de los Yankees ha defendido al dueño de los Yankees, Hal Steinbrenner, por la situación actual del equipo.

Los Yankees solo añadieron a Ryan Weathers a su roster en esta temporada muerta, a diferencia del equipo del año pasado. Renovaron a Cody Bellingher, pero todavía parecen ser pocos movimientos para pelear por el Este de la Liga Americana.

"Los fanáticos de los Yankees tienen expectativas altas. Siempre han tenido expectativas altas. Para ellos, si no ganas la Serie Mundial, es un fracaso. En ese sentido, yo tengo la misma mentalidad. Así que entiendo la frustración", comentó Jeter a Fox Sports News. "Pero estoy seguro de que Hal también está frustrado. Hal ha estado dispuesto a salir a buscar jugadores y poner a los Yankees en posición de ganar. Pero, en última instancia, tienes que salir al campo y rendir".

"Es una temporada larga. Solía decirlo cuando jugaba -y la gente se cansaba de que lo dijera-: los mejores equipos llegan a la postemporada, y el equipo más encendido gana. Los equipos que llegan allí, quien esté más en racha puede ganar una Serie Mundial", dijo Jeter. "Tuvieron una temporada regular exitosa, no terminó como querían, pero estoy seguro de que las cosas cambian. La fecha límite de cambios, las lesiones, pasan muchas cosas. Así que obviamente les gusta la posición en la que están, y veremos qué sucede".

Los Yankees tendrán que pelear con los Boston Red Sox y los Toronto Blue Jays por su división, aunque también hay que tomar en cuenta a los Baltimore Orioles, que se han reforzado bien para la temporada 2026 de la MLB.

