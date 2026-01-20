Las derrotas más dolorosas de los Yankees ante los Boston Red Sox de la historia

Si hay una rivalidad que ha hecho historia, esa es la de New York Yankees y Boston Red Sox. Es tan legendaria que ha superado los límites de MLB y trascendido como una de las más conocidas en el deporte en general.

No es para menos. Son dos equipos con más de 100 años de historia y que se han enfrentado en miles de partidos, muchos de ellos decisivos. Y sí, ha habido enemistad entre ellos desde siempre, con varias teorías sobre cómo comenzó la antipatía que han mantenido viva varias generaciones de aficionados (y también jugadores).

Los Yankees dominan la serie particular por 1249-1037 en temporada regular y 14-13 en playoffs desde el año 1900; pero el conjunto de Boston le ha propinado algunas derrotas dolorosas a los del Bronx, de esas que dejan heridas abiertas para siempre. Estas son algunas de ellas.

10. 22 de agosto de 2025

Aroldis Chapman cerró el juego para Boston ante los Yankees | Maddie Malhotra/Boston Red Sox/GettyImages

No fue un marcador abultado y no significó una eliminación, pero a los Yankees les resultó especialmente doloroso perder 1-0 con los Red Sox en este choque de la temporada pasada. Fue un duelo de pitcheo y el marcador se inauguró en el séptimo inning con un hit de Connor Wong. Un ex jugador de New York, Aroldis Chapman, se llevó el rescate en lo que fue la segunda victoria seguida de Boston ese fin de semana y un blanqueo en Yankee Stadium.

9. Las palizas de 2005

Boston Red Sox siguió haciéndole daño a los Yankees en 2005 | Ezra Shaw/GettyImages

Todavía estaba fresca la herida de la Serie de Campeonato cuando unos empoderados Red Sox que acababan de romper al fin la “Maldición del Bambino” siguieron haciendo daño a los Yankees. Dos veces en la temporada de 2005 (en partidos del mes de mayo y el mes de julio) los derrotaron con un abultado marcador de 17 carreras por 1 para dar un golpe moral a sus rivales legendarios.

8. 26 de julio de 2019

Xander Bogaerts castigó a los Yankees en Boston | Omar Rawlings/GettyImages

Tiene que haber sido desmoralizante para cualquier aficionado de los Yankees ver esta masacre. La ofensiva de Boston no tuvo clemencia con el abridor Masahiro Tanaka y en 3.1 innings le fabricó 12 de las 19 carreras que produjeron en el partido. Fue un concierto de batazos: 23 imparables y 10 dobles, y Xander Bogaerts dio un par de jonrones. Nueva York lideraba la división y los Red Sox estaban a 11 juegos, pero aún así celebraron la mayor victoria en los 117 años de rivalidad que hasta entonces llevaban.

7. 16 de junio de 2024

Era un partido en apariencia intrascendente. Boston estaba en medio de una temporada decepcionante y los del Bronx, por lo contrario, era dueños del mejor récord de MLB. Pero los Red Sox no sólo se llevaron la serie ese domingo, también impusieron una marca vergonzosa para sus rivales. Se robaron 9 bases, la mayor cantidad permitida por los Yankees desde 1915. 4 de esas estafas fueron de David Hamilton.

6. Juego 5 de la Serie de Campeonato 2004

Toda esa serie es una pesadilla que los aficionados de los Yankees quisieran olvidar. Pero ese choque número 5 fue especial. Es uno de los más largos en la historia de la postemporada de MLB, fueron 14 innings disputados. David Ortiz lo hizo de nuevo y, tal como la noche anterior, fue el héroe de los Red Sox con un sencillo remolcador al jardín central que puso fin al partido después de cinco horas y dejó la mesa servida para una gesta histórica.

5. Juego 3 de la Serie de Campeonato 1999

Pedro Martínez ponchó a 12 Yankees | JOHN MOTTERN/GettyImages

Hubo algo de venganza poética. Sucedió un 16 de octubre y los Red Sox castigaron con seis hits y cinco carreras en dos innings a su antiguo abridor, Roger Clemens, que estaba en su primer año con el odiado uniforme de sus rivales. Pedro Martínez dio cátedra de pitcheo en 7.0 innings en lso que mantuvo en blanco a los Yankees y les repartió 12 ponches. La derrota fue por un aplastante 13-1 y fue la única que sufrieron los del Bronx en esos playoffs.

4. 6 de agosto de 2018

Andrew Benintendi propició la barrida a los Yankees en Boston | Adam Glanzman/GettyImages

Este tiene que ser un terrible recuerdo para los seguidores de los Yankees. Ese domingo, en Fenway Park, ganaban por tres carreras en el noveno inning y tenían a su cerrador Aroldis Chapman sobre el montículo. Pero no fue un rescate para el cubano. El partido se empató y se fue a extrainning y en el episodio 10 Andrew Benintendi conectó un hit que dejó tendidos a los del Bronx y, además, selló una barrida en una serie a cuatro juego.

3. Juego del Wild Card 2021

Alex Verdugo sentenció a los Yankees en 2021 | Maddie Meyer/GettyImages

Fue un partido de eliminación directa y los Red Sox sacaron ventaja en la serie particular para ganar el derecho a disputarlo en Fenway Park. Se impusieron ante los del Bronx atacando desde el primer inning al estelar abridor Gerrit Cole, que terminó permitiendo tres carreras en dos innings (porque no pudo sacar outs en el tercero). Alex Verdugo impulsó tres rayitas para liderar la victoria por 6-2. Un jonrón de Giancarlo Stanton en el noveno no fue suficiente para remontar y los Yankees quedaron fuera.

2. Juego 3 de la Serie Divisional 2018

Brock Holt le hizo daño a los Yankees en 2018 | MediaNews Group/Boston Herald via Getty Images/GettyImages

Con tantas estrellas en el campo en esa serie, lo menos pensado es que sería Brock Holt quien fuese protagonista en una noche histórica. El 8 de octubre, en el tercer choque de la Serie Divisional, Holt se convirtió en el primer jugador en la MLB en batear para el ciclo o escalera (sencillo, doble, triple, jonrón) en un juego de postemporada. Empujó 5 de las 16 carreras de los Red Sox. El choque terminó 16-1 (la peor derrota de New York en playoffs) y le dio ventaja de 2-1 a Boston en una serie que terminó ganando.

1. Juego 7 de la Serie de Campeonato 2004

Han pasado más de 20 años y no se olvida, porque lo que consiguieron los Red Sox esa noche en Nueva York cambió la historia del deporte. Por primera vez un equipo lograba remontar una diferencia de 0-3 en una serie de postemporada. Además lo hicieron ante los Yankees, con un sólido marcador de 10-3 y eventualmente terminaron ganando su primera Serie Mundial en 86 años. Es tal vez el mejor capítulo que se ha escrito en esta legendaria rivalidad.

Más sobre las rivalidades de los Yankees