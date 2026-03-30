¿Desde cuándo los Miami Marlins no comenzaban una temporada con récord de 3-0?

Los Miami Marlins no están bien conceptuados para esta temporada y pocos analistas esperan que inscriban su nombre en los playoffs de la MLB. Sin embargo, el equipo de Florida ha sorprendido, al comenzar la temporada con récord de 3-0.

Los Marlins vencieron en tres noches consecutivas a los Colorado Rockies, un equipo que tendrá muchos problemas para ganar encuentros en esta temporada y que muchos pronosticadores lo colocan como el equipo llamado a tener el peor récord de las Grandes Ligas en 2026.

El domingo, el héroe fue Owen Caissie, quien conectó un jonrón que sentenció la victoria 4 carreras por 3 sobre los Rockies. Con esa victoria, el equipo de Florida comenzó la temporada con marca de 3-0 por apenas la tercera vez en la historia de la franquicia (1997, cuando ganaron la Serie Mundial; 4-0 en 2009).

Este lunes buscarán igualar el récord de la franquicia de 4-0 como el mejor arranque de una temporada, cuando se enfrenten a los Chicago White Sox, otro de los equipos que no aparecen como favoritos para estar en los playoffs y que viene de una temporada para el olvido.

Es un encuentro en el que los Marlins deben aprovechar, ya que Chicago fue barrido por los Milwaukee Brewers en la primera serie de la temporada.

Owen Caissie, considerado el prospecto 40 de la MLB, ha comenzado a rendir sus frutos con el equipo de Miami. Fue pieza del cambio que llevó a Edward Cabrera a los Chicago Cubs, en el cambio más sonado de los Marlins antes de esta temporada.

The Marlins sweep the Rockies and start 3-0 for just the third time in franchise history! pic.twitter.com/bcqfb9aJOE — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) March 29, 2026

El jardinero hizo su debut con los Cubs en 2025, participando en 12 compromisos, con un promedio de .192, un jonrón y cuatro carreras remolcadas. En lo que va de campaña tiene 5 hits en 10 turnos al bate, para un gran promedio de .500.

Javier Sanoja, quien se coronó con Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, también ha sido clave en el buen arranque del equipo de Miami. El venezolano batea para .714, con 5 hits conectados en 7 turnos al bate.

El prometedor utility venezolano fue homenajeado en la primera serie de la temporada y se le entregó como recuerdo una base del IoanDepot park, la cual fue la de la almohadilla robada que terminó con la carrera anotada de la diferencia, en la final del Clásico Mundial 2026 ante Estados Unidos.

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