Los detalles del cambio de Edward Cabrera a los Chicago Cubs: ¿Qué recibieron los Marlins?

Mientras que los New York Yankees o los Boston Red Sox siguen muy discretos en el mercado previo a la temporada 2026, en la Liga Nacional los Chicago Cubs quieren pisar fuerte en la próxima temporada y acordaron con los Miami Marlins el traspaso del abridor Edward Cabrera.

Los Yankees se habían mostrado interesados en el lanzador de 27 años de edad, que viene de lanzar en 27 compromisos durante la temporada pasada. En el movimiento, los Cubs enviaron a Miami a los prospectos Owen Caissie, Cristian Hernández y Edgardo De Leon.

Este ha sido un patrón que han seguido los Marlins en los últimos años, cambiar a sus principales figuras por prospectos. Más que una reestructuración, parece que el equipo del sur de Florida todavía no está listo para competir por un puesto en la postemporada.

El dominicano dejó una efectividad de 3.53, con un WHIP de 1.23 y su récord personal de 150 ponches en 137.2 entradas en la temporada anterior. Es un brazo sólido para una rotación que tiene a Cade Horton, Shota Imanaga, Matthew Boyd y Jameson Taillon para el 2026.

Cabrera es elegible para el arbitraje salarial y será agente libre después de la temporada del 2028. Es un activo muy valioso para los Cubs, considerando que su precio todavía es muy económico para lo que puede ofrecer en el terreno de juego.

De hecho, la gran temporada que tuvo en 2025 le costó a los Marlins 1.950.000 dólares, una cifra muy por debajo del nivel real del lanzador diestro.

Así se verá Edward Cabrera en su nuevo uniforme. 👀 pic.twitter.com/RyXlNu13Bn — MLB Español (@mlbespanol) January 8, 2026

El portentoso derecho también podría negociar una renovación con los Cubs, siempre y cuando deje buenos números en la próxima campaña. El dominicano tiene cinco campañas de experiencia en la MLB, todas con los Marlins, con una efectividad vitalicia de 4.07 en 431.2 entradas lanzadas.

En el caso de los Marlins, lo más interesante de las piezas que recibieron es la del canadiense Caissie, quien llegó a ser el prospecto número uno de la organización y es el 47 en todo el beisbol de las Grandes Ligas.

El jardinero hizo su debut con los Cubs en 2025, participando en 12 compromisos, con un promedio de .192, con un jonrón y cuatro carreras remolcadas. Se espera que sea parte de la alineación titular de los Marlins para el Opening Day de 2026, ya que a los 23 años de edad parece estar preparado para asumir un puesto como regular.

