Los detalles del cambio del venezolano Lenyn Sosa de los White Sox a los Toronto Blue Jays

Este lunes se conoció en MLB el cambio en el que los Chicago White Sox enviaron a Toronto Blue Jays al infielder venezolano Lenyn Sosa, que llega a la tropa canadiense a ayudar en medio de una crisis por las lesiones de varios jugadores en el equipo de John Schneider, como George Springer, Addison Barger y Alejandro Kirk.

A Sosa ya no pueden enviarlo a ligas menores. La de Toronto será su segunda organización como profesional, los White Sox lo firmaron en 2016 con 16 años de edad y le dieron un bono de 350.000 dólares. Con ellos se desarrolló en las granjas y debutó en Grandes Ligas en junio de 2022.

Para hacerle espacio al venezolano en el roster de 40 jugadores, los Blue Jays transfirieron al lanzador derecho Shane Bieber a la lista de lesionados de 60 días. La decisión no es una señal de retroceso en la recuperación del veterano, que ya está lanzando desde el montículo después de haber tenido fatiga en el antebrazo e inflamación en el codo de lanzar.

OFFICIAL: We’ve acquired INF Lenyn Sosa from the White Sox in exchange for Minor League OF Jordan Rich and a player to be named later or cash considerations.



To make room, RHP Shane Bieber has been transferred to the 60-day IL. pic.twitter.com/hfhFpJ2Ccd — Toronto Blue Jays (@BlueJays) April 13, 2026

¿Qué números tiene Lenyn Sosa en MLB?

Sosa, de 26 años de edad, tuvo un lento comienzo ofensivo en esta temporada, y tiene línea de .212/.212/.303, OPS de .515, tres dobles y tres remolcadas. Sin embargo, lleva cuatro juegos seguidos conectando inatrapables.

La mejor zafra ofensiva del venezolano fue la 2025, con promedios de .264/.293/.434 y topes personales de 22 jonrones y 75 carreras impulsadas en 140 juegos. Está en su quinta campaña de servicio.

¿A quién reciben los White Sox en el cambio?

El equipo de Chicago aceptó desprenderse de Lenyn Sosa a cambio del jardinero de 18 años de edad Jordan Rich, además de un jugador que será anunciado después y efectivo. Rich todavía no ha debutado en el béisbol profesional. Los Blue Jays lo seleccionaron en la ronda 17 del draft del 2025.

¿Qué puede aportar Lenyn Sosa a los Blue Jays?

En una publicación de MLB consideran que Sosa “es un defensor por debajo del promedio en su carrera”, y es su versatilidad lo que puede ser útil para el equipo de Toronto. El venezolano Sosa ha pasado la mayor parte de su carrera como segunda base (197 partidos), pero también puede defender la inicial (46 juegos) y la tercera almohadilla (65 encuentros). Le dará profundidad a la reserva de los Blue Jays y en este momento puede ser importante para Schneider.

¿Cómo es el contrato de Lenyn Sosa con los Blue Jays?

Lenyn Sosa ganará $803.550 de salario esta temporada y será elegible para el arbitraje a partir de 2027. Le quedan algunas campañas bajo control del equipo porque no será agente libre hasta 2030.

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