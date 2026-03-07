Los detalles del contrato del receptor puertorriqueño Christian Vázquez con los Astros

Christian Vázquez regresará a unos Houston Astros a los que ayudó a ganar el anillo de MLB en 2022. La propia web oficial de las mayores reveló que el experimentado catcher se integrará al club espacial una vez concluya su participación con la selección de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol.

La firma responde a la necesidad del equipo texano de reforzar la posición de receptor. Actualmente, el dominicano Yainer Díaz se perfila como el titular detrás del plato, pero la organización en cuestión ha estado buscando alternativas para el rol de suplente tras la salida del puertorriqueño Víctor Caratini en la agencia libre.

Durante el actual Spring Training, el mexicano César Salazar y el venezolano Carlos Pérez han estado compitiendo por ese puesto de backup de Díaz; sin embargo, la llegada de Vázquez sugiere que el manager de Astros, Joe Espada, ahora disfrutará de un abanico de opciones cuando el titular dominicano no esté disponible. Eso sí, el pacto laboral del boricua es de ligas menores, al margen de que estará en el tramo final de los Entrenamientos Primaverales con la nómina principal.

Astros are signing Christian Vazquez to a Minor League deal with invite to Spring Training. He’s playing in WBC. — Brian McTaggart (@brianmctaggart) March 7, 2026

El oriundo de Bayamón había arribado a Houston en el deadline de cambios en 2022 procedente de Boston (franquicia con la que consiguió su primer anillo 2018), en un acuerdo que envió al infielder Enmanuel Valdez y al jardinero venezolano Wilyer Abreu a los Red Sox. Mientras tanto, en 35 juegos de aquella ronda regular bateó .250 con un porcentaje de embasado, un jonrón y 10 empujadas, al tiempo que en los playoffs, incluyendo el Clásico de Otoño, registró .235 de average con un buen .340 de OBP y tres producidas en seis desafíos.

Uno de los episodios más recordados de su paso por Houston ocurrió en el Juego 4 de la Serie Mundial ante Philadelphia Phillies, cuando fue el receptor del histórico juego sin hit ni carrera combinado del equipo. En ese encuentro recibió los lanzamientos de Cristian Javier, Bryan Abreu, Rafael Montero y Ryan Pressly, quienes silenciaron a la ofensiva cuáquera en una de las mayores actuaciones de un cuerpo de pitcheo de forma vitalicia en octubre.

Asimismo, Vázquez resultó protagonista ofensivo en el Juego 6 al fungir como bateador designado titular y conectar un hit en tres turnos, produciendo una carrera en el duelo que selló el campeonato para los Astros.

Luego de su etapa en el Daikin Park, el caribeño firmó con Minnesota Twins, entidad a la que defendió durante tres temporadas, aunque su producción ofensiva disminuyó con el paso del tiempo.

