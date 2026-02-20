Los detalles de la extensión de contrato del manager Pat Murphy con los Milwaukee Brewers

Los Milwaukee Brewers anunciaron la extensión del contrato del manager Pat Murphy, quien acordó un nuevo acuerdo por tres años con una opción del club para 2029, según reportó el medio The Athletic esta semana.

El dirigente será el encargado de llevar a cabo el proyecto de ganar para un equipo que tiene una gran combinación entre talento joven y veteranos. Con Jackson Chourio y William Contreras como figuras principales, los Brewers apuntan alto en este 2026.

El nuevo pacto con el dirigente agrega dos años más a su acuerdo original y también añade 8.95 millones de dólares. Es ahora uno de los mejores pagados entre los managers de la MLB, de acuerdo con Ken Rosenthal, de ESPN.

"Estoy sinceramente agradecido de tener un casillero. Ser parte de la organización de los Brewers durante los últimos 10 años ha sido un gran viaje. Continuar en esta posición es un honor", dijo el manager para MLB.com.

El dirigente es reconocido no solo por sus estrategias, sino por la capacidad que tiene para manejar al grupo. "Todos adoran a Murph; sin duda", declaró el dueño principal de los Cerveceros, Mark Attanasio a MLB.com en días recientes. "Pero no hablamos de contratos. Hablamos de estabilidad. Aquí hemos tenido mucha estabilidad, y ese es el objetivo".

Si cumple todo el contrato, el veterano dirigirá hasta los 70 años de edad. En los tres últimos años los Brewers se han quedado con dos títulos de su división, luego de sustituir en el cargo a Craig Counsell en el 2023, después de que el ex jugador se marchara a los Chicago Cubs.

Desde 2016 hasta 2023 estuvo como coach de banca de Counsell, entendiendo el juego y planificando su ascenso. En 2024, Murphy se convirtió en el primer manager de los Brewers en ganar el Premio al Mánager del Año.

Los Brewers ganaron su división el año pasado con una cómoda ventaja sobre sus más cercanos perseguidores. Fueron 97 victorias y 65 derrotas, que les permitieron tener una ventaja de 5.0 juegos sobre los Chicago Cubs.

Ahora también parten como favoritos en su división, a pesar de que los Cubs y los Reds se han reforzado bien para la temporada 2026. Sin embargo, los Cardinals y los Pirates no parece que tendrán una buena campaña en la temporada que está por comenzar.

