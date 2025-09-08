Salvador Pérez vs. William Contreras: ¿Quién es mejor?

No hay ninguna discusión sobre el hecho de que Salvador Pérez y William Contreras son, al día de hoy, los mejores representantes de Venezuela entre los receptores de MLB.

Aunque el veterano de los Kansas City Royals sigue teniendo vigencia a sus 35 años de edad y ya con 14 temporadas de experiencia en Grandes Ligas, muchos pueden pensar que Pérez representa el pasado y Contreras el presente entre los catchers de Venezuela. Lo que todos tratan de averiguar es ¿quién es mejor entre ambos?

El talento de Contreras no está en duda. El jugador estrella de los Milwaukee Brewers nació en Puerto Cabello, estado Carabobo, hace 27 años y es hermano de otro grandeliga, Willson, que también se inició detrás del plato aunque ahora ha pasado a otro rol en San Luis.

William Contreras unleashes a perfect throw to nab Pete Crow-Armstrong at second base! pic.twitter.com/FHArMDTKZP — MLB (@MLB) May 4, 2025

El menor de los hermanos Contreras está en su sexta campaña de servicio en las mayores y es visto como la nueva cara entre los receptores del circuito por su talento ofensivo y defensivo. Le dieron un anillo de campeón por haber estado en el roster de los Atlanta Braves en 2021, aunque no jugó la Serie Mundial, y tiene dos invitaciones al Juego de Estrellas, además de haber ganado el Bate de Plata en las últimas dos zafras y haber estado entre los finalistas para el Guante de Oro.

Y aunque en algunos departamentos de por vida William Contreras tiene mejores números que Pérez (lo supera en bases robadas 23-6, average .274 por .265, OBP .358 vs. .301 y OPS .809 por .759), todavía le queda mucho camino para disputarle la etiqueta del mejor receptor.

¿Por qué Salvador Pérez es mejor?

Hay quienes piensan que Salvador está construyendo un caso para el Salón de la Fama. Es el catcher con la sexta mayor cantidad de Guantes de Oro (cinco), ha ganado cinco Bates de Plata y recibido nueve invitaciones al All Star. Y hay más.

Es segundo entre todos los receptores activos en dobleplays (70) y está al comando de departamentos como asistencias (675), corredores capturados en intento de robo (250) y en porcentaje de capturados (34.1%). Aparece en el tercer lugar en promedio de fildeo con .996 y en el séptimo en este renglón entre los catchers de todos los tiempos.

Por si fuera poco, Pérez fue designado MVP de la Serie Mundial que ganaron los Reales en 2015, una instancia en la que su joven colega ni siquiera ha llegado a jugar (estuvo en el roster del Clásico de Otoño con Atlanta en 2021, pero no no tuvo oportunidad de salir al campo).

El capitán de Kansas City también supera a Contreras en WAR (35.2 por 15.3), partidos disputados (1.688 por 587), hits (1.696 por 593), jonrones (298 vs. 85), carreras impulsadas (997 por 308 ) y slugging (.457 por .441).

El debate irá tomando intensidad en la medida en que se acerque el Clásico Mundial de Béisbol y deba definirse al titular de la receptoría en la selección de Venezuela. Los que apoyan a Contreras conseguirán nuevos argumentos para asignarle el trono cuando Pérez empiece a pasar más tiempo entre la inicial y el rol de designado, pero de momento el tema está zanjado.