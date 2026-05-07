Detroit Tigers colocan a Gleyber Torres en la lista de lesionados por distensión en el oblicuo izquierdo

Los problemas físicos continúan golpeando con fuerza a los Detroit Tigers, quienes siguen viendo crecer su lista de lesionados en plena temporada. Este miércoles, el equipo felino confirmó que el venezolano Gleyber Torres fue colocado oficialmente en la lista de inactivos de 10 días debido a una leve distensión en el oblicuo izquierdo, producida el pasado sábado.

La baja del jerárquico camarero representa otro duro golpe para Detroit, que ya acumula 14 peloteros fuera de acción por distintos problemas físicos. En un principio, el ex New York Yankees había sido considerado “día a día” y existía optimismo sobre un posible regreso rápido al lineup; incluso, el manager A.J. Hinch comentó recientemente que el sudamericano estaba cerca de volver a jugar.

Sin embargo, la evolución de Torres no avanzó como esperaba la organización, obligando finalmente al club a tomar la decisión de enviarlo a la lista de lesionados para no continuar operando con un roster limitado. “Gleyber ha estado recibiendo tratamiento y siendo evaluado por los médicos, y cosas por el estilo, pero sigue estancado. Hemos jugado con un hombre menos en los últimos días. Con suerte, esto se resolverá en un corto período de tiempo. Pero hoy en día, no lo sé”, declaró Hinch a la web oficial de MLB.

Última hora: los Tigres de Detroit colocaron al 2B Gleyber Torres en la lista de lesionados de 10 días.



El infielder venezolano sufrió una distensión en su oblicuo izquierdo. #RepDetroit | #ElExtrabase⚾️ pic.twitter.com/9VUzjIRIdX — El Extrabase ⚾️ (@ElExtrabase) May 6, 2026

Entretanto, Gleyber reconoció a los medios que en los días recientes sintió mejoría, aunque todavía persisten algunas molestias en la zona afectada. El segunda base también dejó claro que tanto él como la organización prefieren actuar con cautela para evitar una lesión más seria en esta etapa temprana de la campaña. “Los últimos dos días, estaba mejorando cada vez más, pero todavía siento un poco en el área. A esta altura, es un poco temprano en la temporada y no queremos presionar demasiado”.

De igual manera, el seleccionado a tres Juegos de Estrellas recordó que atravesó una situación similar el año pasado, cuando una lesión en el oblicuo terminó requiriendo menos tiempo de recuperación del inicialmente proyectado. Para cubrir el espacio dejado por Torres, Detroit volvió a subir desde Triple-A Toledo al infielder Jace Jung, considerado una de las principales promesas de la franquicia y selección de primera ronda del draft de 2022.

En definitiva, la baja del vinotinto se suma a la ausencia del puertorriqueño Javier Báez, quien también permanece en la lista de lesionados. Mientras tanto, Zach McKinstry regresó recientemente a la actividad y compartirá responsabilidades en la segunda almohadilla junto a Hao-Yu Lee.