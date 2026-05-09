Dodgers anuncian la fecha del debut de Blake Snell en la temporada de 2026

Sabiendo que Tyler Glasnow se perderá un par de salidas por sus problemas en la espalda y que Emmet Sheehan está perdiendo velocidad, la mejor noticia que podía recibir en el cuerpo técnico de Los Angeles Dodgers es la activación de Blake Snell, que está listo para hacer su primera apertura de esta temporada de MLB.

Los Dodgers están saliendo de un momento complicado en la campaña, y ya tienen balance de 5-5 en sus últimos 10 partidos. Su rotación es ahora mismo la mejor de las Grandes Ligas, con efectividad colectiva de 2.95 (son los únicos por debajo de 3.00), y en cualquier otra circunstancia perder a Glasnow (3-0, 2.72 de efectividad 49 ponches en 39.2 innings) hubiese sido un golpe muy duro.

Afortunadamente el manager Dave Roberts tiene a Snell completamente recuperado de sus problemas físicos para dar un paso al frente en la difícil serie de fin de semana contra los Atlanta Braves, líderes indiscutidos de su división y dueños del segundo mejor balance en las mayores con 26-13.

Blake Snell to make Dodgers' season debut sooner than expected https://t.co/mIPb6XayYn pic.twitter.com/FZEXCPeYFk — New York Post (@nypost) May 8, 2026

Snell, ganador de dos premios Cy Young en su carrera, está anunciado para ser el abridor del duelo de este sábado en Dodger Stadium en el segundo de la serie contra los Braves. Saldrá al montículo con el equipo grande en lugar de hacer su última salida de rehabilitación en ligas menores. Podría tener una salida corta, pero es todo lo que necesita Roberts, que ya está pensando en la siguiente semana de acción.

“Que Blake lance mañana, que Robo (Justin Wrobleski) lo haga el domingo y luego que haya flexibilidad para la próxima serie contra los Giants”, explicó el viernes sobre sus planes. “Blake estaba muy emocionado de hacerlo”.

¿Qué lesión tuvo Blake Snell?

El lanzador zurdo de 33 años y 10 temporadas en las Grandes Ligas se estuvo recuperando de una fatiga en el hombro izquierdo que le hizo comenzar la campaña de 2026 en la lista de lesionados de 15 días. No fue una lesión estructural de gravedad.

¿Cuáles son los números de Blake Snell con los Dodgers?

Blake Snell llegó a Los Angeles en la agencia libre de 2025 con un contrato de cinco años y 182 millones de dólares. En su primera zafra con este uniforme sólo tuvo 11 aperturas, también por lesiones. Dejó efectividad de 2.35, récord de 5-4 y sumó 72 ponches y 26 boletos en 61.1 innings lanzados.

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