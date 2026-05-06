¿Quién será el sacrificado en la rotación de los Dodgers cuando regrese Blake Snell?

Comenzó la cuenta regresiva para que el manager de Los Angeles Dodgers, Dave Roberts, pueda contar en su rotación con Blake Snell, que no ha podido lanzar todavía en esta temporada de MLB.

Con la inminente activación del zurdo que es dos veces ganador del Cy Young, en Los Angeles se alistan para tomar una decisión difícil. Han estado manejándose con un cuerpo de seis abridores y alguno tendrá que ser sacrificado para darle un lugar a Snell.

“Sí, en resumen”, dijo Roberts cuando se le preguntó si estaba evaluando a cada lanzador. “Pero me gustaría pensar que, independientemente de si Blake regresa o no, su enfoque para rendir a un alto nivel no cambiará. Pero sí, llegará un punto en el que, una vez que regrese, tendremos que tomar una decisión”.

“Y sea cual sea el rol que veamos para cualquiera de nuestros jugadores, espero que se comprometan por completo. Repito, no quiero profundizar demasiado porque aún faltan semanas para que sea una cuestión realmente viable. Pero sí, todo estará sobre la mesa”, agregó el piloto.

Dave Roberts says nothing will be off the table when Blake Snell returns to the Dodgers in a few weeks and the team will have to make a decision on what changes in their rotation.



That change will involve one of Roki Sasaki, Emmet Sheehan or Justin Wrobleski 👀 pic.twitter.com/vDe3bN4fP9 — Dodgers Nation (@DodgersNation) May 4, 2026

¿Qué lesión tiene Blake Snell?

El lanzador zurdo de 33 años de edad y 10 temporadas en las Grandes Ligas se está recuperando de una fatiga en el hombro izquierdo que le hizo comenzar la campaña de 2026 en la lista de lesionados de 15 días. No es una lesión estructural de gravedad.

¿Cuándo volverá Blake Snell con los Dodgers?

Todavía en Los Angeles no manejan una fecha exacta, pero se ha estimado su regreso al montículo para finales del mes de mayo. Todavía tiene programadas un par de salidas de rehabilitación con la sucursal Triple A de la organización y lo monitorean muy de cerca.

¿Cómo quedará la rotación de los Dodgers cuando vuelva Blake Snell?

Es seguro que Shohei Ohtani, que se está proyectando como candidato al Cy Young, se mantendrá inamovible de la rotación de Dave Roberts. Tyler Glasnow también está teniendo una buena temporada y el japonés Yoshinobu Yamamoto tiene un lugar asegurado.

Pero no todos están en la misma situación. Algunos analistas han sugerido que el novato Justin Wrobleski es uno de los que puede salir, pero las declaraciones de Dave Roberts contradicen esta creencia: “Justin se ha consolidado como un lanzador de Grandes Ligas”.

Eso deja a Emmet Sheehan y Roki Sasaki como los principales candidatos a salir de la rotación y son, de hecho, quienes tienen la efectividad más alta en el grupo de abridores de los Dodgers. Se corre el rumor de que el japonés podría ser enviado a las menores, lo que le sería una oportunidad a Sheehan

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