Dodgers anuncian el tiempo que usarán a Shohei Ohtani como lanzador

El proyecto deportivo de Los Angeles Dodgers continúa girando alrededor de una de las figuras más trascendentales del béisbol moderno: Shohei Ohtani.

Desde la llegada del astro japonés a los californianos no sólo ha elevado las expectativas competitivas de estos últimos; también ha marcado el rumbo a largo plazo de una organización que aspira a prolongar su dominio en las mayores.

Los Dodgers aseguraron en diciembre de 2023 los servicios de Ohtani con un contrato de 10 años y 700 millones de dólares, el más grande otorgado hasta ese momento en MLB y el deporte global. Pues semejante inversión respondió tanto a su impacto ofensivo como a su valor diferencial en plan de lanzador, una faceta que el equipo azul ha manejado con cautela desde la incorporación del nipón.

Hay que acotar que durante 2024 Shotime se desempeñó exclusivamente como bateador designado mientras completaba su proceso de recuperación del hombro, motivo por el que no fue sino hasta 2025 cuando debutó oficialmente en rol de abridor con los Dodgers, mostrando destellos del nivel que lo convirtió en una superestrella de dos vías. En dicha última zafra registró marca de 1-1 con efectividad de 2.87 en 47.0 entradas, distribuidas en 14 aperturas, números que reflejaron una evolución progresiva en su regreso al montículo. El aporte del asiático también se extendió a la última postemporada cuando subió al montículo en 20.1 episodios, dejando récord de 2-1 y 4.43 en promedio de carreras limpias.

“The idea that [Ohtani] wants to pitch for the next 8 years, we want him to pitch for the next 8 years.” - Andrew Friedman on having Shohei ready for a deep October run. pic.twitter.com/sWiZV2jFTt — SportsNet LA (@SportsNetLA) February 17, 2026

El manejo de la carga de trabajo del dueño de cuatro MVP en Grandes Ligas (dos en la Americana y dos en la Nacional) ha sido un tema central dentro de la franquicia de Dodger Stadium. En ese sentido, el presidente de operaciones de béisbol del club, Andrew Friedman, dejó clara su visión respecto al futuro del cinco veces All Star encima del box.

“La idea es que (Ohtani) quiera lanzar durante los próximos ocho años, así que queremos que lance durante los próximos ocho años”, afirmó Friedman en una rueda de prensa emitida en SportsNet LA.

Por otro lado y tras ganar el anillo en 2024 y 2025, los Dodgers buscarán en 2026 convertirse en el primer equipo desde finales de los 90's (New York Yankees) en obtener tres Series Mundiales corridas. Es que con una estructura diseñada para competir en el presente sin descuidar el futuro, los azules apuestan a que la combinación de talento, planificación y paciencia permita extender el impacto de Ohtani, su mayor estrella, durante gran parte de la próxima década.

