Dodgers cortan a ex prospecto número 1 de los Milwaukee Brewers

Los Angeles Dodgers dejaron en libertad a un pelotero que llegó a ser prospecto número 1 de los Milwaukee Brewers. El conjunto californiano anunció que la sucursal Triple A del equipo dejó libre a Keston Hiura, a quien habían adquirido en febrero.

Hiura se unió a los Dodgers con un contrato de ligas menores en el segundo mes del año, buscando una segunda oportunidad para demostrar todo el talento que sorprendió al principio de su carrera. Sin embargo, la poca consistencia le jugó en contra.

El infielder, que puede jugar en la inicial y la segunda almohadilla, fue seleccionado originalmente por los Brewers en la primera ronda del Draft de la MLB de 2017. En ese momento, era calificado como el prospecto número uno de los Brewers tanto en 2018 como en 2019, y llegó a debutar en ese 2019 con Milwaukee con apenas 19 años de edad.

Pero como sucede en muchos casos, el talento no pudo con la poca consistencia. Aunque consiguió un debut impresionante en su primer año, bateando .303 en 84 juegos con 19 jonrones, 49 carreras impulsadas y un OPS de .938, no pudo mantener el ritmo.

Keston Hiura, Dodgers agree to minors deal. MLB camp invite. — Jon Heyman (@JonHeyman) February 12, 2026

En las siguientes tres temporadas bateó para .207, con 273 ponches en 624 turnos al bate, lo que lo relegó nuevamente a las menores. En 2023 pasó todo el año en las granjas del equipo, antes de ser colocado en asignación.

En 2024 firmó con los Tigers y también jugó con los Angels, pero con este último conjunto apenas bateó para .148 y también fue dejado libre. El año pasado estuvo con los Rockies, aunque apenas recibió ocho turnos en Grandes Ligas, con .222 de promedio.

Los Dodgers tenían la esperanza de que volviera a ser ese bateador de su primera temporada, pero no fue así. En el Spring Training, apenas bateó un hit en 14 turnos, para un .071 de average. Logró tres bases por bolas y siete ponches y su único indiscutible fue un jonrón.

A sus 29 años de edad seguramente buscará otro contrato de ligas menores, para buscar la confianza perdida. Su capacidad para jugar en varias posiciones del infield e incluso en los jardines puede abrirle la posibilidad de volver a las Grandes Ligas como utility.

Ya sus tiempos como novato principal de Milwaukee han quedado en el pasado. Ahora debe enfocarse en conseguir un nuevo acuerdo con una organización que tenga más paciencia que los Dodgers.

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