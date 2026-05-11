Dodgers podrían adquirir a Freddy Peralta en un cambio con los Mets

La temporada de 2026 en la MLB no ha sido tan sencilla para Los Angeles Dodgers, campeones de la Serie Mundial por dos zafras consecutivas. Acaban de ceder el liderato de su división y tienen seis derrotas en sus últimos 10 partidos.

Varias razones han contribuido a ello, pero ahora mismo la preocupación de Dave Roberts puede estar en su rotación. Si sólo se revisan los números no hay signos que justifiquen la angustia: sus abridores tienen la cuarta mejor efectividad colectiva de las Grandes Ligas con 3.23. Shohei Ohtani está postulándose para el Cy Young desde temprano y acaban de ver el regreso de Blake Snell.

Pero uno de sus mejores serpentineros, el derecho Tyler Glasnow (3-0, 2.72 de efectividad, 49 ponches), acaba de ser inscrito en lista de lesionados por molestias en la parte baja de la espalda, y otros miembros del cuerpo de abridores de Roberts -como Emmet Sheehan y el japonés Roki Sasaki- han tenido problemas sobre el montículo y antes de la lesión de Glasnow eran candidatos a ser removidos de la rotación.

Todo este escenario puede llevar a la gerencia de los Dodgers, conocida por su agresiva en el mercado, a buscar un cambio que lleve a Los Angeles a un abridor experimentado. Y hay analistas que apuntan a Freddy Peralta, el derecho dominicano de los New York Mets, como un objetivo potencial.

¿Es Freddy Peralta un objetivo para los Dodgers?

A Peralta, de 29 años de edad, lo han estado vinculado en rumores de cambio y se menciona principalmente a Chicago Cubs como posible destino. Pero una publicación de Christopher Kline para Fansided.com señala a los Dodgers como posibles interesados en la transferencia del All-Star.

“Con Roki Sasaki y Emmett Sheehan teniendo un rendimiento muy bajo, los Dodgers tienen un incentivo para ser agresivos”, escribió Kline.

No es imposible ver que cierren un trato. Los Mets tienen el peor récord de las Grandes Ligas y podrían ser “vendedores” mucho antes de la fecha límite del 3 de agosto. Peralta seguro sería uno de los jugadores que mayor atención reciba y podrían obtener un buen retorno por él. Su llegada podría mejorar mucho a los Dodgers.

¿Qué números tiene Freddy Peralta?

En su primer año en el equipo de Queens después de un paso de ocho temporadas por Milwaukee Peralta tiene una efectividad de 3.12, un balance de dos triunfos por tres derrotas en ocho aperturas y suma 43 ponches por 18 boletos en 43.1 innings lanzados.

De por vida su efectividad es de 3.57 con récord de 72-45, 1.196 abanicados por 378 bases por bolas en 974.1 entradas, repartidas en 219 apariciones (170 como abridor). Se estableció como lanzador de inicio a partir de 2021 y sus topes personales son 17 victorias en 2025, 210 ponches en 2023 (tiene tres temporadas seguidas con al menos 200 abanicados), 33 aperturas y efectividad de 2.70, ambas en la campaña pasada.

¿Cómo es su contrato?

La divisa de Milwaukee Brewers ejerció la opción de club sobre Peralta para 2026 justo antes de traspasarlo a los Mets. El cambio a Nueva York se cerró en enero de 2026. Esta temporada es la última de su contrato de 5 años y $15.5 millones que firmó en 2020, por lo que está encaminado a convertirse en agente libre al final de la zafra. En Queens no han tenido conversaciones con el dominicano sobre una extensión.

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