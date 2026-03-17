Dodgers revelan cómo usarán a Shohei Ohtani como lanzador en la temporada de 2026

Los Angeles Dodgers tienen claro cómo manejar el regreso completo de Shohei Ohtani en rol de abridor durante la próxima temporada de MLB.

De acuerdo a The Athletic, el estratega Dave Roberts reveló que llevará con cautela al cuatro veces MVP de la elitista competición en faceta de monticulista, a raíz de un plan estudiado desde hace semanas, en pleno Spring Training.

Efectivamente, la idea que contempla el cuerpo técnico de los Dodgers es que Ohtani lance entre tres y cuatro entradas por apertura durante las primeras semanas de ronda regular. La estrategia busca proteger el brazo del derecho mientras recupera ritmo competitivo en el box, tras una larga rehabilitación.

El regreso de Ohtani como pitcher se produjo recién a mediados del 2025, luego de someterse a una segunda cirugía de codo en septiembre de 2023. A partir de entonces, el poderoso equipo californiano ha llevado con precaución la recuperación del astro japonés para evitar contratiempos y asegurar que pueda desempeñarse en su doble función (bateador designado y serpentinero).

Roberts: Shohei Ohtani expected to be able to pitch "at least" 3-4 innings to start the season. — Underdog MLB (@UnderdogMLB) March 16, 2026

A pesar de la preparación gradual, Ohtani mostró un rendimiento sólido durante aquella fase regular, dado que en 14 salidas acumuló 47.0 episodios de labor junto a efectividad de 2.87, aunado a registrar un FIP de 1.90 y sumar 62 ponches, cifras que reflejaron cualidad para dominar desde el montículo, incluso en un proceso de regreso controlado.

El nipón también aportó durante los últimos playoffs, donde lanzó 20.1 actos y registró 4.43 en rayitas admitidas con 28 ponches, contribuyendo al éxito de los Dodgers en su camino hacia su segundo anillo de Serie Mundial al hilo. De hecho, aquella actuación ayudó al club de Hollywood a consolidar la etapa más exitosa de la franquicia en las recientes décadas.

Mientras Los Angeles define la gestión del papel del seleccionado a cinco Juegos de Estrellas en la rotación, el propio Dave Roberts ya tiene claro quién iniciará la contienda encima del box: el también japonés, Yoshinobu Yamamoto, quien, incluso, tendrá semejante responsabilidad por segunda campaña corrida.

Entretanto, la temporada para los azules comenzará el próximo 26 de marzo en el Dodger Stadium, cuando reciban a los Arizona Diamondbacks, de la mano de una rotación encabezada por Yamamoto y el regreso progresivo de Shohei Ohtani como pitcher, al margen de que seguirá siendo el máximo estandarte ofensivo del lineup.

Si no se presentan factores vinculados a la salud de sus estrellas, los Dodgers están llamados a, cuanto menos, volver a llevarse el banderín del Oeste en la Nacional.

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