Dodgers toman decisión con Kiké Hernández tras reclamar a jardinero de los Pirates

Los Angeles Dodgers aún están haciendo movimientos en su roster en el marco del Spring Training de las Grandes Ligas y este fin de semana colocaron a Kiké Hernández en la lista de lesionados de 60 días tras reclamar desde la lista de waivers de los Pittsburgh Pirates al jardinero Jack Suwinski.

Hernández se recupera de una cirugía en el codo izquierdo durante la temporada baja y se vislumbra que tenga que perderse hsta dos meses de la campaña regular.

Kiké, quien ganó la Serie Mundial de 2025 con los Dodgers, anunció en sus redes sociales su regreso al equipo con el que ha ganado hasta tres anillos en las Grandes Ligas con un pacto por un año y 4.5 millones de dólares.

"¡3 seguidos suenan muy bien!", escribió el oriundo de San Juan en Instagram al saber de su acuerdo con los Dodgers.

Hernández disputó 92 encuentros en 2025; 53 de ellos como titular, registrando una línea ofensiva de .203/.255/.366 y un OPS+ de 72, el más bajo desde 2016. Sin embargo, su valor volvió a reflejarse en la defensa y capacidad para desempeñarse en múltiples posiciones, incluyendo primera, segunda y tercera base, aunado al jardín izquierdo y central, al tiempo de haber sido utilizado como lanzador en situaciones muy puntuales.

The Dodgers are placing Kiké Hernández on the 60-Day IL with an elbow injury pic.twitter.com/VcR15VRmZv — B/R Walk-Off (@BRWalkoff) February 21, 2026

El utility de 34 años afrontará su décima temporada vistiendo el uniforme de los Dodgers y la número 13 de su carrera en las mayores.

Por su parte, Suwinski, de 27 años, no tiene opciones de ligas menores, lo que significa que debe integrar el roster del Día Inaugural de los Dodgers o volver a ser puesto en waivers. En cuatro temporadas en Grandes Ligas, todas con Pittsburgh, Suwinski dejó una línea ofensiva combinada de .199/.305/.389. Aporta cierto potencial de poder desde el lado izquierdo del plato, ya que conectó 26 jonrones en 144 juegos en el 2023.

Recuérdese que los Dodgers tienen al utility Tommy Edman en la lista de lesionados y carecen de profundidad en el jardín central detrás de Andy Pagés. Por ello, la directiva se encuentra en la búsqueda de guardabosques que puedan jugar en el Opening Day.

Además de Hernández, los Dodgers han sumado en esta temporada baja a Kyle Tucker con un contrato de 4 años por 240 millones de dólares y a Edwin Díaz con un pacto de 3 años por $69 millones como cerrador para reforzar el bullpen. El mensaje es claro: van por el tricampeonato.

