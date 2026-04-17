Dodgers totalizó un gasto de 515 millones de dólares en 2025: ¿Quiénes son sus jugadores mejor pagados?

Los Angeles Dodgers consiguieron en 2025 ser el primer equipo en ganar la Serie Mundial de MLB en años consecutivos en más de una década, pero esa gloria tuvo un precio. Literalmente.

En los últimos años la gerencia liderada por Andrew Friedman no ha escatimado esfuerzos -ni recursos- en el reclutamiento de los mejores jugadores disponibles en el mercado de Grandes Ligas y eso se ha traducido en el ensamblaje de un roster de estrellas a disposición del manager Dave Roberts, con el que ha conquistado tres coronas desde 2020.

Para el éxito de su plan ha sido clave la estrategia de los pagos diferidos, que algunas organizaciones rivales critican y que tuvo su punto máximo con el contrato de la súper estrella Shohei Ohtani, que cobra $2 millones de los 10 millones anuales de su contrato.

The Los Angeles Dodgers shattered a league record by spending more than half a billion dollars in 2025, according to a report Thursday from The Associated Press. https://t.co/7TpISTJbT3 https://t.co/7TpISTJbT3 — Reuters Sports (@ReutersSports) April 16, 2026

Pero aún así, en la temporada pasada de las arcas angelinas salió medio billón de dólares para dejar relegado el récord de gasto de MLB. Según cifras publicadas por la agencia de noticias AP, el gasto de los Dodgers en 2025 fue de 515 millones de dólares entre la nómina y el impuesto al lujo y se espera que en 2026 vuelvan a encabezar la lista, tal vez con otra marca.

¿Cómo los Dodgers sumaron esa cantidad de dinero?

El gasto de medio billón de dólares de los Dodgers en 2025 tiene como base un récord de pago de nómina de 345.3 millones de dólares, y también el impuesto al lujo por el que tuvieron que desembolsar $169.4 millones. Eso da un total de 514.7 millones de dólares, con todo y que varios contratos se descontaron para reflejar pagos diferidos.

A pesar de esos diferimientos, en Los Angeles tuvieron una nómina siete veces superior a la de los Miami Marlins, que con 68.7 millones de dólares fue el equipo con menor gasto..

La cifra –que no incluye el bono de firma de $6.5 millones que le dieron al lanzador japonés Roki Sasaki por un contrato de ligas menores- rompió una racha de tres años de los New York Mets al frente de este departamento. El récord de nómina en las Grandes Ligas era de 430.4 millones de dólares, y lo establecieron los metropolitanos en 2024

Los 10 jugadores mejor pagados de los Dodgers en 2025

Cuando se haga el cómputo de la campaña de 2026 los Dodgers volverán a estar al frente por la firma del outfielder Kyle Tucker, el jugador mejor pagado en la agencia libre. Pero en la temporada pasada, estos fueron los jugadores mejor pagados en la nómina de los campeones (sin tomar en cuenta los diferimientos de pago ni bonos de firma):

Jugador Contrato Salario anual Shohei Ohtani $700 millones por 10 años $70 millones Blake Snell $182 millones por 5 años $36.4 millones

Mookie Betts $365 millones por 12 años $30.416.667

Tyler Glasnow $136.562.500 por 5 años $27.312.500

Yoshinobu Yamamoto $325 millones por 12 años $27.083.333

Freddie Freeman $162 millones por 6 años $27 millones Teoscar Hernández $66 millones por 3 años $22 millones Will Smith $140 millones por 10 años $14 millones Tanner Scott $72 millones por 4 años $18 millones Tommy Edman $74 millones por 5 años $14.8 millones



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