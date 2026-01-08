¿Dónde y cómo comprar la camiseta y gorra de México de la Serie del Caribe de 2026?

México volverá servir como anfitrión de la Serie del Caribe en este 2026 y los aficionados ya se preparan para vivir una fiesta en Guadalajara, en el Estadio Panamericano, que será el epicentro del torneo del 1 al 7 de febrero.

Aunque este año no le tocaba a México en la rotación de sedes para la Serie del Caribe, La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe, o CPBC, modificó la sede por los problemas políticos y sociales que está atravesando Venezuela.

Esto ha tomado como sorpresa a los aficionados mexicanos, que ya se preparan para llenar los asientos del Estadio Panamericano con la indumentaria de México, que también sirve como un preámbulo para al Clásico Mundial de Beisbol de marzo.

México ha sido uno de los países que más se interesa por la venta y comercialización de sus uniformes, algo que no sucede en los otros representantes de la Confederación del Caribe.

¿Dónde se puede adquirir la camiseta de México en tiendas físicas?

Adquirir la indumentaria oficial de México se puede hacer en la tienda oficial de los Charros de Jalisco en el estadio. También otros equipos la tienen disponibles en sus tiendas oficiales como los Naranjeros de Hermosillo, que ya la pusieron a la venta.

¿Dónde se puede adquirir la camiseta de México en la web?

En la web oficial de Deportes El Siglo, que comercializa toda la mercancía de los equipos de la LMB, también se pueden adquirir las camisetas y las gorras de México para el torneo. Basta con ingresar a su web, elegir el modelo de preferencia, la talla y enviarla a una dirección o recogerla en tienda.

Los usuarios tienen la opción de comprar la camiseta oficial, que cuenta con la publicidad y es la misma que usan los peloteros, o una versión sin el patrocinio que tiene un costo menor.

La camiseta de la Serie del Caribe 2025 todavía está disponible en la web | NurPhoto/GettyImages

¿Cuál es el costo de la camiseta de México para la Serie del Caribe 2026?

En su página, hay distintas opciones para los aficionados, con versiones para hombres, mujeres, niños y también ropa con motivo de la Serie del Caribe. La camiseta oficial de local y visitante tiene un precio de 1.890 pesos mexicanos, que se traducen en unos 105 $ según el cambio oficial.

La camiseta de la Serie del Caribe 2025, tiene un precio más accesible, de unos 1.649 pesos mexicanos (90 $) y están disponibles en las ediciones de local y visitante.

