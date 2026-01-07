Las 10 leyendas más grandes en la historia de la Serie del Caribe

Miguel Tejada es considerado como el pelotero más importante o con los mejores números en la historia de la Serie del Caribe. El dominicano es dueño de varios registros ofensivos y vaya que es poco probable que sea despojado de alguno de ellos.

El nativo de Baní, República Dominicana, actuó en el evento caribeño 8 ocasiones con Águilas Cibaeñas, 3 con Tigres del Licey y 1 con Leones del Escogido. Consiguió un total de 8 campeonatos y en 7 ocasiones fue seleccionado al mejor equipo del torneo.

Pero hay otras leyendas que también dejaron su huella en el evento. Hablar de pitcheo es recordad al cubano Camilo Pascual, quien posee el récord de más victorias con 6, siendo un serpentinero dominante en la primera etapa del torneo.

Para tener una participación constante en este tipo de eventos los peloteros necesitan primero del permiso de sus organizaciones en la MLB, si es el caso de peloteros con ese estatus, y también el compromiso para querer representar a sus equipos.

A continuación, en Sports Illustrated en español repasamos a 10 leyendas de la Serie del Caribe.

1. Miguel Tejada

Miguel Tejada es una de las leyendas de la Serie del Caribe | Ezra Shaw/GettyImages

Es sin duda alguna la máxima estrella de la Serie del Caribe y es dueño de tantos registros ofensivos porque siempre tenía la disposición de representar a su país en el torneo. Su bate habló por sí mismo en sus participaciones, siendo dueño de varios registros ofensivos: más hits (90), más dobles (18), más carreras anotadas (54) y más carreras impulsadas (47). Tener ese compromiso con su país le hizo ganarse el apodo del "Pelotero de la Patria".

2. Luis Polonia

Polonia se convirtió en una leyenda en Series del Caribe | PEDRO UGARTE/GettyImages

Polonia es considerado como uno de los peloteros más consistentes en la historia de la Serie del Caribe, gracias a su bate oportuno y su capacidad de siempre mantenerse en circulación. Posee el récord de más series jugadas (14) y más juegos disputados (78), mostrando una longevidad increíble en el torneo. Jugó un total de 12 temporadas en las Grandes Ligas.

3. Camilo Pascual

En lo que respecta a pitcheo, Pascual fue uno de los más dominantes de su época, en los primeros años del torneo. Ganó seis compromisos y cinco de ellos fueron por la vía del juego completo. Antes de que Cuba detuviera sus participaciones en el torneo, Pascual era uno de esos jugadores que daba gusto observar por su entrega y el compromiso que mostraba por su país. Jugó 18 años en las Grandes Ligas.

4. Héctor Espino

Si hablamos de fuerza y poder en Series del Caribe, el nombre de Héctor Espino tiene que estar en la discusión. El jugador mexicano ganó dos MVP de la justa caribeña, en 1974 y 1976. Fue una leyenda de los Venados de Mazatlán y también de los Naranjeros de Hermosillo. Le llamaban el "Babe Ruth Mexicano", por su gran capacidad para sacar la bola del parque.

5. David Ortiz

Ortiz fue toda una estrella en la Serie del Caribe | STR/GettyImages

Miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, por sus hazañas con los Medias Rojas de Boston, el bateador designado también dejó su huella con República Dominicana en la Serie del Caribe. En total, ganó cuatro campeonatos y su promedio de bateo fue de .347 en el torneo. "Big Papi" es uno de los jugadores más emblemáticos y queridos por la afición. Jugó con los Tigres del Licey y con las Águilas Cibaeñas.

6. Robinson Canó

Canó representó a República Dominicana en la pasada edición de 2025 | Norte Photo/GettyImages

Canó se ha convertido en un pelotero comprometido con su país cada vez que se habla de la Serie del Caribe. Ha sido un bateador constante y desde que fue suspendido de la MLB, se ha vestido con el uniforme de República Dominicana en varias ocasiones. Ganó su primera edición en el 2021 y también fue parte de los equipos campeones de 2023 y 2025. Tiene un alto promedio de .395 y 17 hits en el torneo.

7. Héctor Villanueva

Villanueva tuvo experiencia de cuatro temporadas en la MLB | Mitchell Layton/GettyImages

Con Puerto Rico siempre demostraba su valor como primera base o en la receptoría. Fue MVP en la edición de 1993 y siempre mostraba la disposición de ser refuerzo del conjunto boricua si su equipo no alcanzaba el campeonato en el torneo local. Representó a su país en seis ocasiones, con equipos como los los Cangrejeros de Santurce y los Criollos de Caguas.

8. Tony Pérez

Otro miembro del Salón de la Fama que logró un MVP de la Serie del Caribe. Fue en la edición de 1967, cuando demostró que su bate estaba por encima del nivel del campeonato. Fue un jugador clave para Cuba en las primeras ediciones del evento, sobre todo con sus participaciones con los Tigres de Marianao. Fue 7 veces All Star en la MLB y es considerado una leyenda latina del beisbol.

9. Manny Mota

Es el líder de todos los tiempos en triples de la Serie del Caribe con 6. Fue el MVP del torneo en la edición de 1971 y se convirtió en un jugador clave en esa época para los Tigres del Licey. Su contribución fue clave para que el Licey sea el equipo con más títulos en el torneo con 11. Jugó un total de 20 temporadas en las Grandes Ligas.

10. Ramón Hernández

Hernández tuvo una destacada carrera en las Grandes Ligas | Al Messerschmidt/GettyImages

El venezolano era un receptor de todos los días en las Grandes Ligas, pero ni siquiera eso le impedía vestirse con Venezuela en cada Serie del Caribe que tenía la oportunidad de estar. Fue MVP del torneo que se organizó en su país en Valencia y Maracay en 2006, siendo clave para el título conseguido por los Leones del Caracas.