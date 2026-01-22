Dónde estacionar cerca del Fenway Park: las mejores opciones y precios

Estacionar cerca del Fenway Park es lo que más buscan los aficionados cuando asisten a los encuentros de los Boston Red Sox. Sin embargo, suele ser costoso y complicado, por la poca oferta de aparcamiento que hay en las adyacencias del escenarios.

Al tratarse de un parque que fue inaugurado el 20 de abril de 1912, es un escenario que no cuenta con estacionamiento propio, salvo para directivos, jugadores, prensa y personal diplomático. Sin embargo, hay algunas opciones para dejar tu vehículo cerca y caminar por Jersey Street, una de las calles más pintorescas de la ciudad.

¿Cómo hacen los aficionados para estacionar cerca del estadio?

Los Red Sox tienen convenios con garajes cercanos, que ofrecen precios especiales los días de juego y que se dedican exclusivamente a las personas que van al estadio. Hay servicios en línea como los de ParkWhiz o SpotHero con los que puedes reservar un puesto para tu vehículo con antelación, lo que permite ir al juego con mucha más tranquilidad.

El Fenway Center Bower Garage tiene una buena capacidad y es la opción ideal para los aficionados del conjunto de Boston, ya que está a tres minutos a pie del estadio. Es el estacionamiento con mejor relación entre calidad y precio, con un costo aproximado de $22.

Hay opciones más caras y exclusivas, como el Fenway Triangle Trilogy Parking (180 Brookline Ave, que está más cerca aún del estadio y puede tener un costo entre 50 y 70 dólares por vehículo. Suele agotarse rápido, ya que tiene una gran demanda en los días de juego de los Red Sox.

El Van Ness Garage, ubicado en 1325 Boylston St., tiene un costo de unos $50 y también es una opción muy cercana al estadio.

Celebrating 113 years of America's Most Beloved Ballpark! pic.twitter.com/jNkU8F9NEA — Fenway Park (@fenwaypark) April 20, 2025

¿Cuáles son las alternativas más económicas para estacionar cerca del Fenway Park?

Hay otras alternativas para los aficionados, que son un poco más alejadas del estadio, pero que permite ahorrar un poco por la plaza del estacionamiento y disfrutar del ambiente caminando.

Está el Prudential Center Garage, a unos 15 minutos del estadio caminando, que ofrece un descuento especial a los clientes con boletos para el partido. El puesto de estacionamiento suele costar unos $25, dependiendo del juego.

El Hynes Auditorium Garage está ubicado a 0.7 millas del estadio, por lo que hay que enfrentar un largo recorrido hasta entrar al mítico Fenway Park. Según algunas experiencias de fanáticos, su costo es de unos $28 en los días de juego de Boston.

