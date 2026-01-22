¿Qué se puede comer en el Fenway Park en la temporada de 2026?

El Fenway Park no sólo es uno de los estadios más icónicos del deporte mundial; también un auténtico referente gastronómico dentro de las Grandes Ligas.

Inaugurado en 1912, la casa de los Boston Red Sox es un sitio en el cual el béisbol, la cultura y la tradición se fusionan, y que con el paso del tiempo ha sabido mantener su esencia clásica mientras moderniza su oferta culinaria, convirtiéndose en un destino imprescindible para todo tipo de personas.

Ya de cara a la temporada 2026 de MLB, los aficionados podrán disfrutar de una variada selección de platos que representan tanto la identidad bostoniana como la innovación gastronómica del estadio.

Por consiguiente, Sports Illustrated presentará una lista de los platos que se pueden degustar en el vetusto escenario de Nueva Inglaterra. Un mix que hace todavía más ameno el disfrute de un buen juego de béisbol.

1. Fenway Frank

El Fenway Frank es la máxima atracción culinaria de la casa de los Red Sox | Adam Glanzman/GettyImages

El Fenway Frank es el alimento por excelencia en el parque de los patirrojos y una auténtica tradición para los fanáticos. Este hot dog, elaborado con carne de res y cerdo, se sirve caliente, jugoso y con el característico sabor ahumado que lo distingue de cualquier otro, así que luce prácticamente imposible asistir a un encuentro y no probarlo, ya sea sólo o acompañado de mostaza o ketchup.

2. Lobster Roll

El Lobster Roll se consigue en Fenway Park | Boston Globe/GettyImages

Uno de los platos más representativos de Nueva Inglaterra es el lobster roll, y Fenway Park no podía quedarse fuera. En 2026, los seguidores del club de Massachusetts tendrán la oportunidad de disfrutar de este sándwich de langosta fresca, servido en pan tostado con mantequilla y un toque ligero de mayonesa. Es una alternativa algo premium y dirigida a quienes desean probar un clásico local en pleno recinto de pelota.

3. Pizza estilo Boston

La Boston Style Pizza también se consume mucho en la casa de los Red Sox | Billie Weiss/Boston Red Sox/GettyImages

La pizza es una opción infaltable en cualquier feudo deportivo, pero en el de los Red Sox se ofrece en diferentes versiones. En efecto, allí se pueden conseguir porciones de Boston Style Pizza, con masa crujiente, abundante queso y toppings convencionales como pepperoni o salchicha. Es una opción rápida y satisfactoria para compartir durante el compromiso.

4. Hamburguesas gourmet

Fenway Park ha elevado el concepto de hamburguesa con presentaciones gourmet que incluyen carne de alta calidad, pan artesanal y una variedad de ingredientes del calibre del queso cheddar, tocino, cebollas caramelizadas y salsas especiales. Dicho concepto es una de las elecciones favoritas para los fans que buscan una comida más completa sin perder el ambiente del juego.

5. Papas fritas "cargadas"

Las papas fritas siguen siendo uno de los principales acompañamientos del vetusto estadio; sin embargo, en 2026 destacan especialmente las llamadas "cargadas", que se ponen con queso derretido, tocino, crema agria y cebollino. Resultan perfectas a la hora de compartir y se han convertido en snacks sumamente solicitados.

6. Pretzels gigantes

Los pretzels gigantes también destacan en Fenway | Boston Globe/GettyImages

Los pretzels gigantes son otro clásico del Fenway Park. Suaves por dentro, ligeramente crujientes por fuera y espolvoreados con sal gruesa, se pueden disfrutar solos o con queso derretido para mojar, resultando perfectos para quienes buscan algo rápido y tradicional durante las entradas intermedias de un desafío.

7. Chicken Tenders

Igual que en bastantes restaurantes, los tenders de pollo son una opción popular entre familias y niños en el parque de los Medias Rojas. Crujientes, bien sazonados y servidos con papas fritas, suelen acompañarse con salsas de barbacoa, miel mostaza o ranch, así que en la venidera zafra de MLB tampoco faltarán.

8. Dulces

Las cookies se pueden comer en el Fenway Park | Boston Globe/GettyImages

Es evidente que los amantes de lo dulce tampoco estarán desamparados en Fenway Park, pues éste ofrece helados, cookies, brownies y algodón de azúcar. Semejantes variantes de postre son ideales para cerrar la experiencia gastronómica del partido o al momento de refrescarse en los días más calurosos de la temporada.

Más sobre los Boston Red Sox