Los dos jonrones de Aaron Judge en su debut con los Yankees en la pretemporada de MLB

La pretemporada de MLB arrancó con poder en el lineup de los New York Yankees, ya que el prospecto Spencer Jones encendió a los aficionados con un descomunal jonrón en el primer inning, y en medio del triunfo momentáneo de 11x3 sobre los Detroit Tigers. Pero el espectáculo no terminó ahí, pues el capitán Aaron Judge respondió con autoridad al conectar dos batazos de vuelta entera en su estreno en este Spring Training.

Jones, uno de los talentos jóvenes más seguidos dentro de la organización, volvió a demostrar por qué genera tanta expectativa. Su combinación de tamaño, fuerza y proyección lo perfila como una pieza importante a futuro, y es que sus 2.01 le permiten compartir estatura con El Juez, lo que ha despertado la imaginación de los fanáticos que sueñan con ver a ambos gigantes en la misma alineación a partir del Opening Day.

All Rise!



Aaron Judge belts his first homer of #SpringTraining 👨‍⚖️ pic.twitter.com/J2hpPyYiEI — MLB (@MLB) February 21, 2026

Por su parte, Judge parece haber llegado en plena forma a la primavera en Florida. El tres veces MVP de la Liga Americana, quien viene de una campaña en la que registró siete juegos con múltiples cuadrangulares, conectó su primero en el segundo tramo del encuentro sabatino, mientras que repitió la dosis en la cuarta entrada ante el derecho Ricky Vanasco.

La luminaria de los Yankees está adelantando su preparación este año, ya que también tiene en agenda representar a Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol a celebrarse del 5 al 17 de marzo y en el que su país comparte el Grupo B con Brasil, Gran Bretaña, Italia y México. Esa motivación adicional parece reflejarse en su intensidad y enfoque desde el arranque del campamento.

Welcome to baseball season, Aaron Judge homered AGAIN pic.twitter.com/42CaZKfHkr — MLB (@MLB) February 21, 2026

No obstante y al margen del espectáculo individual, el contexto colectivo es claro: los Bombarderos saben que están llamados a volver a la postemporada y a recuperar el banderín del Este del joven circuito, luego que en 2025 cedieran el mismo a manos de los Toronto Blue Jays, quienes posteriormente los eliminaron en la Serie Divisional, dejando un sabor amargo en el Bronx.

Con un núcleo encabezado en ataque por Judge y Jazz Chisholm Jr., junto al posible aporte emergente de Spencer Jones, los dirigidos por Aaron Boone aspiran retomar el control de su división. Si la pretemporada es un indicio, el poder será, nuevamente, una de sus principales cartas para intentar regresar a octubre y esta vez avanzar más allá.

