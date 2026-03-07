Los dos jonrones del hijo de Manny Ramírez a Estados Unidos con Brasil en el Clásico Mundial

Estados Unidos comenzó con autoridad su participación en el Grupo B del Clásico Mundial de Béisbol 2026, tras imponerse 15-5 a Brasil en el Daikin Park de Houston. Pero a pesar de la amplia diferencia en el score, el encuentro dejó una actuación memorable de un joven llamado Lucas Ramírez, hijo de Manny y quien acaparó los reflectores con dos cuadrangulares para la causa amazónica.

Efectivamente, el heredero del histórico ex jardinero dominicano, abrió el compromiso del viernes de forma espectacular. En su primer turno castigó un lanzamiento del as de los San Francisco Giants, Logan Webb, para sacarla del parque, en un batazo que salió a 104.1 millas por hora y recorrió 392 pies.

Lucas Ramirez smashes one over the right field wall ⚾️ #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/KEHTbQPA5z — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 7, 2026

Con ese swing, además de convertirse en el primer bateador de Brasil en descargar vuelacerca empezando un juego del Clásico, Lucas entró en la exclusiva lista vitalicia de apenas 10 beisbolista que cosecharon la misma hazaña en el certamen internacional.

Pero el talento del jugador de 20 años de edad no quedó ahí, pues en la octava entrada volvió a hacer daño con el madero, esta vez frente al relevista de Seattle Mariners, Gabe Speier, contra el que volvió a volar la cerca con un batazo de 106.3 millas y 354 pies de distancia, firmando así un cotejo inolvidable, en medio de la presencia en las tribunas de su progenitor y al margen de la derrota de la nación a la que representa.

Con esa actuación, el prospecto de Los Angeles Angeles no sólo brilló ofensivamente, también hizo historia en el torneo al ser el tercero de menor edad en pegar jonrón, y el más joven en lograr múltiples cuadrangulares en un mismo encuentro, ya que dejó atrás la marca que ostentaba el puertorriqueño Francisco Lindor, quien gestó la proeza en 2017 con 23 años.

Lucas Ramirez homers AGAIN for Team Brazil!



Proud dad moment for Manny ❤️️ pic.twitter.com/bdJjLCYSCw — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 7, 2026

Aunque nació en el estado Florida, en Estados Unidos, el hijo de Manny Ramírez, leyenda de Cleveland Indians (hoy Guardians) y Boston Red Sox, defiende el honor de Brasil debido a la nacionalidad de su madre, Juliana. Vale acotar que Lucas ya había mostrado su potencial en el clasificatorio del WBC celebrado el año pasado en Tucson, Arizona, donde bateó de 13-5 (.385) con un doble y dos impulsadas en tres compromisos, contribuyendo de manera decisiva a que el combinado sudamericano lograra su primer boleto al torneo de selecciones desde 2013.

“Fue algo grande. Tengo que darle la gloria a Dios. Es toda la preparación durante el invierno, la que me llevó a donde quería estar. Fue algo grande”, aseguró el cañonero zurdo a MLB.com.

