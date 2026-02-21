Los dos lanzadores de Venezuela que a última hora se pierden el Clásico

La selección de Venezuela que disputará el Clásico Mundial de Béisbol 2026 tendrá que afrontar el certamen con más ausencias importantes en su pitcheo, pues dos de los relevistas que estaban llamados a tener peso no podrán formar parte del roster por distintos motivos.

El medio El Extrabase reveló que el caso más sonado es el de José Alvarado, quien finalmente no representará a su país debido a que su seguro médico no autorizó su participación en el torneo, requisito indispensable para que los peloteros de MLB puedan competir fuera de la temporada en Estados Unidos. A pesar de la voluntad de vestir la camiseta vinotinto y aportar para el manager Omar López, la falta de esta cobertura impedirá al jerárquico zurdo accionar en la cita a celebrarse del 5 al 17 de marzo.

Alvarado ha tenido una sólida carrera en las mayores, ya que desde su debut en 2017 cosecha 3.47 de efectividad en 408 apariciones; 407 en plan de relevista, y repartidas en 368.1 actos de labor entre Tampa Bay Rays y su actual equipo, Philadelphia Phillies. Su experiencia como brazo confiable en el bullpen lo habían colocado como un arma preponderante en situaciones de alta tensión para los sudamericanos, a los que ya representó en el Clásico de 2023, dejando 0.00 en rayitas permitidas durante 3.0 episodios, sumando un salvamento.

También es oficial: José Alvarado no podrá participar en el Clásico Mundial de Béisbol. No pasó el protocolo del seguro.



Oddanier Mosqueda sufrió una lesión en el codo y estará de baja de 2 a 4 semanas, también se pierde el torneo. — Daniel Álvarez-Montes (@DanielAlvarezEE) February 21, 2026

Por otro lado, Oddanier Mosqueda tampoco será parte del roster venezolano a raíz de una lesión sufrida durante el presente Spring Training con St. Louis Cardinals, que lo dejará fuera de combate y, por ende, sin opciones de accionar en el torneo. El también brazo siniestro, pero de 26 años, ha desarrollado su trayectoria en ligas menores con distintas organizaciones, dado que se inició en New York Yankees previo a pasar a Boston red Sox, y ahora pertenecer el propio St.Louis.

Semejantes bajas se suman a otras ya confirmadas en la nómina vinotinto; entre ellas la de Pablo López, quien se perderá el Clásico dado que se someterá a una cirugía Tommy John (codo) y quedará fuera de todo el 2026 en Grandes Ligas.

Aunque Omar López dirigirá un equipo que combina estrellas consagradas como Ronald Acuña Jr., Salvador Pérez y Luis Arráez con talentos emergentes, podría carecer de piezas de peso en su pitcheo, tanto abridor como relevista, a fin de que Venezuela supere, cuando menos, su actuación del 2023 en la que alcanzó los cuartos de final.

