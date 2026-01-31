Las dos últimas adiciones importantes de México para el Clásico Mundial de 2026

México sumó dos adiciones importantes en los últimos días para el Clásico Mundial, con la confirmación de Jonathan Aranda y Taijuan Walker para participar en el torneo.

Los rosters se oficializarán el próximo 5 de febrero, fecha establecida por las Grandes Ligas para entregar las nóminas y ser publicadas. El derecho Walker y el infielder Aranda se unen al manager Benjamín Gil en la intención de luchar por el campeonato, después del tercer lugar obtenido en el pasado Clásico del 2023.

Aranda, quien jugará su segundo Clásico Mundial, vio acción en 106 compromisos en 2025 con los Tampa Bay Rays e incluso recibió su primera invitación al Juego de Estrellas. El mexicano, que debutó en 2022 en las Grandes Ligas, dejó promedio de .316, con 14 jonrones y 59 carreras remolcadas, en lo que es la mejor temporada de su carrera.

En 2025, jugó como primera base y bateador designados, posiciones que puede tomar en el torneo. En años anteriores defendió también la segunda almohadilla y también tiene algunos juegos en los jardines, lo que habla de su polivalencia.

Walker, por su parte, es nacido en los Estados Unidos, pero decidió representar a México y lo ha hecho en las dos últimas ediciones del Clásico. Lanzó 123.2 entradas la temporada pasada con 4.08 de efectividad en su campaña 11 en las Grandes Ligas.

Lo interesante de Walker es que puede ser utilizado como abridor o relevista. En el 2025 inició 21 de los 34 juegos que lanzó en la temporada. Es un hombre de experiencia, que se acoplará al rol que le ponga el manager Gil.

México tiene un gran cuerpo de pitcheo para el Clásico, con el estelar cerrador de los Mariners, Andrés Múñoz como principal figura. También destacan lanzadores de la talla de Patrick Sandoval, José Urquidy, Javier Assad, entre otros.

Gil calificó a esta selección mexicana como la mejor de la historia, cuando fue presentado como manager del equipo el año pasado. Hizo una comparación con equipos anteriores y se mostró confiado por las piezas que tiene en el presente.

"En la edición de 2006 había jugadores más establecidos... Es el mismo caso de esta edición," expresó Gil. "En esta oportunidad son seis jugadores los que ya han participado en Juegos de Estrellas y Serie Mundial".

México está ubicado en el Grupo B del torneo, que comparte con Estados Unidos, Italia, Gran Bretaña y Brasil. Se jugará en el Daikin Park de Houston, la casa de los Astros en la MLB.

