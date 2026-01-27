La lista de los 8 grandeligas que estarán con Japón en el Clásico Mundial de 2026

Japón parte como el rival a vencer en el próximo Clásico Mundial de Beisbol, después de que se confirmaran 8 peloteros de MLB que estarán con el equipo asiático en el torneo que iniciará en marzo.

Los nipones, dirigidos por Hirokazu Ibata, anunció su equipo para el torneo, una semana antes de que se hagan oficiales los rosters por parte de la MLB. Los asiáticos no tendrán ausencias de peso, algo diferente a otras selecciones como Venezuela, Puerto Rico o República Dominicana.

Se confirmaron las estrellas de Los Angeles Dodgers, Shohei Ohtani y Yoshinobu Yamamoto, quienes cumplieron una labor fundamental para que el equipo ganara su tercera edición del Clásico en el 2023. Además, vienen de conseguir el título en la Serie Mundial ante los Toronto Blue Jays.

Las ausencias notables podrían ser las de Roki Sasaki de los Dodgers y Lars Nootbaar, de los Cardinals. El primero viene de una campaña de novato llena de lesiones con el equipo de Los Angeles mientras que el segundo se sometió a una cirugía en los talones y no estará disponible.

Serán 15 los jugadores que repitan del Clásico anterior, en el que vencieron en la final a los Estados Unidos, con Ohtani como cerrador del equipo en ese compromiso.

“Volver a vestir el uniforme de Japón me llena de un un profundo orgullo y un sentido de responsabilidad”, dijo Yamamoto en un comunicado de la Federación de Japón. “He entrenado duro esta temporada muerta para estar en la mejor condición posible para el Clásico. Junto con grandes compañeros y un cuerpo técnico confiable, nos uniremos como uno solo y apuntaremos a lo más alto”.

El roster del equipo está conformado de la siguiente manera, siendo anunciado con mucha antelación, a diferencia de otros equipos:

Lanzadores

-Daichi Ishii (Hanshin Tigers)

-Hiromi Itoh (Hokkaido Nippon-Ham Fighters)

-Shohei Ohtani (Dodgers)

-Yusei Kikuchi (Angels)

-Koki Kitayama (Nippon-Ham)

-Tomoyuki Sugano (Orioles / FA)

-Ryuhei Sotani (Orix Buffaloes)

-Taisei Ota (Yomiuri Giants)

-Kaima Taira (Saitama Seibu Lions)

-Hiroto Takahashi (Chunichi Dragons)

-Atsuki Taneichi (Chiba Lotte Marines)

-Yuki Matsui (Padres)

-Hiroki Matsumoto (SoftBank Hawks)

-Hiroya Miyagi (Orix Buffaloes)

-Yoshinobu Yamamoto (Dodgers)

Receptores

-Seishiro Sakamoto (Hanshin Tigers)

-Yuhei Nakamura (Tokyo Yakult Swallows)

-Kenya Wakatsuki (Orix Buffaloes)

Infielders

-Kazuma Okamoto (Azulejos)

-Sosuke Genda (Saitama Seibu Lions)

-Kaito Kozono (Hiroshima Carp)

-Teruaki Sato (Hanshin Tigers)

-Shugo Maki (DeNA BayStars)

-Taisuke Makihara (SoftBank Hawks)

-Munetaka Murakami (White Sox)

Jardineros

-Kensuke Kondo (SoftBank Hawks)

-Ukyo Shuto (SoftBank Hawks)

-Seiya Suzuki (Cubs)

-Shota Morishita (Hanshin Tigers)

Cuadro de los jugadores MLB de Japón que participarán en el Clásico

Jugador Equipo Shohei Ohtani Dodgers Yusei Kikuchi Angels Yuki Matsui Padres Yoshinobu Yamamoto Dodgers Kazuma Okamoto Blue Jays Munetaka Murakami White Sox Seiya Suzuki Cubs Tomoyuki Sugano Agente Libre

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol