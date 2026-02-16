Dueño de Mets respalda al manager Carlos Mendoza pese a las críticas

Steve Cohen es uno de los dueños más comprometidos con su equipo en la MLB. El propietario de los New York Mets está en el campamento primaveral del equipo desde el primer día, muy al pendiente de la situación de cada uno de sus jugadores.

Este ejecutivo fue el encargado de cerrar el acuerdo más importante en la historia del beisbol, con el contrato millonario de Juan Soto por 15 años y 765 millones de dólares. También está muy al tanto de su manager, el venezolano Carlos Mendoza, que ira a su tercera temporada como estratega.

Aunque muchos califican la temporada pasada como un desastre para el técnico de 46 años de edad, el venezolano tiene toda la confianza del dueño del equipo.

"Creo que Carlos (Mendoza) es un gran manager. Pienso que es una gran persona y un gran motivador", dijo el ejecutivo, al ser consultado por SNY durante el campo de entrenamiento.

Mendoza hizo carrera como técnico en los New York Yankees, llegando a ser coach de banca del manager Aaron Boone. Como jugador se limitó a ser un pelotero de ligas menores y ligas invernales, ya que nunca pudo dar el gran salto al máximo nivel.

Sin embargo, siempre se preocupó por perfeccionar su inglés, por entender el juego de una manera distinta y por ser muy apegado a las nuevas estadísticas. Eso le permitió ser contratado por los metropolitanos en 2024, en un año en el que alcanzó la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, instancia en la que los Mets fueron superados por los Dodgers.

Mendoza reconoció que su labor en la temporada pasada no fue buena, pese a tener un equipo compacto con estrellas como Pete Alonso (hoy jugador de los Orioles), Francisco Lindor, Juan Soto y Edwin Díaz (hoy en los Dodgers).

Carlos Mendoza y Freddy Peralta en los entrenamientos | Jim Rassol-Imagn Images

“No fue lo suficientemente bueno”, dijo el propio Mendoza. “Cuando hablas de un equipo que llegó a la temporada con tantas expectativas, quedamos cortos. Y eso me corresponde a mí como manager. Tengo que ser mejor”.

Mendoza cuenta con una temporada más garantizada en su contrato, que es la de 2026, aunque hay una opción del equipo para 2027. Todo dependerá de su actuación este año, en un equipo que ha cambiado mucho con respecto al año pasado.

Las grandes adquisiciones de los Mets fueron Luis Robert Jr. (desde Chicago White Sox), el lanzador abridor Freddy Peralta (Milwaukee Brewers) y el infielder Bo Bichette como agente libre.

Más noticias sobre MLB