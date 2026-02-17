El duro mensaje de Aaron Judge a la directiva de los Yankees por la falta de firmas en el mercado de MLB

Hace algunas semanas, antes de que se abrieran los campos de entrenamiento del Spring Training, el gerente de los New York Yankees Brian Cashman respondió a las críticas de quienes los han señalado de no ser agresivos en el mercado de receso de temporada de MLB.

El ejecutivo dijo en su momento que el roster no era exactamente igual al de la zafra pasada y que, aunque lo fuese, confiaba en el talento de sus jugadores para hacer del grupo del manager Aaron Boone un equipo competitivo.

Por supuesto no ha tardado en recibir más golpes por sus decisiones en el invierno, viendo los pronósticos que ponen a los Yankees fuera de los puestos de vanguardia en la división y con serias dudas de sus posibilidades de avanzar a los playoffs.

Pero ha sido noticia en este comienzo de semana que el propio capitán del equipo, Aaron Judge, también tiene algo qué decir sobre los movimientos que hizo la gerencia para ensamblar la escuadra de 2026.

“Fue brutal”, dijo Judge el lunes, en el primer día de entrenamiento del equipo completo en Tampa. “Al principio fue bastante duro de ver. Pensaba: 'Somos los Yankees de Nueva York. Salgamos y consigamos a los jugadores adecuados'”.

“Firmemos a estos chicos ahora mismo y empecemos a añadir más piezas, porque veo que otros equipos de la liga están mejorando”, recordó el MVP de 2025 sobre lo que pensaba en el receso de temporada. “Están haciendo cambios. Firman grandes prospectos o grandes jugadores. Y nosotros nos quedamos un tiempo haciendo firmas más pequeñas”.

A Judge le preguntaron si había llevado esta opinión al alto mando de la organización del Bronx y le respondió a los periodistas con una sonrisa. “Sí. Fue frustrante, pero creo que estamos justo donde debemos estar”, afirmó.

¿Qué movimientos hicieron los Yankees en el receso de temporada?

A Aaron Judge lo tranquilizó que aseguraran el regreso de Cody Bellinger. Ya habían acordado con Trent Grisham, un ganador de Guantes de Oro que viene de una gran campaña ofensiva, para que se quedara un año más con la oferta calificada.

Consiguieron en un cambio con Miami Marlins al abridor derecho Ryan Weathers y recientemente firmaron al veterano inicialista Paul Goldschmidt por la temporada de 2026.

“Estamos justo donde debemos estar”, insistió. “Me encanta. No sé, la gente podría tener sus opiniones porque no ganamos todo el año pasado y nos quedamos cortos en la Serie Divisional”.

