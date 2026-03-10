El duro mensaje de Randy Arozarena a su compañero de Mariners Cal Raleigh en el Clásico Mundial

Randy Arozarena volvió a ser protagonista de una controversia durante el enfrentamiento entre México y Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Pero ahora, el momento incómodo fue nada menos que con el receptor Cal Raleigh, su compañero en Seattle Mariners.

El episodio ocurrió durante el primer turno al bate del cubano-mexicano la noche del lunes. Como suele hacerlo en diferentes compromisos, el jardinero intentó saludar de manera amistosa al catcher rival antes del lanzamiento; sin embargo, quien terminara segundo en la carrera al MVP de la Americana en 2025 no respondió al gesto, lo que generó sorpresa tanto en el terreno como entre los aficionados que seguían el juego.

Cal Raleigh refuses to shake hands with his Mariners teammate Randy Arozarena pic.twitter.com/YpTxhHmH9P — Jomboy Media (@JomboyMedia) March 10, 2026

La situación llamó todavía más la atención debido a que ambos peloteros comparten equipo en MLB desde hace aproximadamente temporada y media, aunado a que han aparecido juntos en muchos momentos de celebración de los Mariners en tiempos recientes. De ese modo, la escena rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde muchos fans interpretaron el momento como un desaire que alimenta la creciente rivalidad entre México y Estados Unidos dentro del Clásico.

No es la primera vez que Arozarena vive una situación así en dicha justa internacional, ya que durante la edición de 2023 también intentó saludar al receptor estadounidense Will Smith antes de un turno. Pues en aquella ocasión el gesto tampoco fue correspondido, lo que ya había generado comentarios de seguidores de este deporte y analistas.

Tras la derrota de la selección latinoamericana 5-3 frente al Team USA, el ex patrullero de Tampa Bay Rays habló con la prensa y dejó ver claramente su molestia por lo ocurrido con su compañero en Seattle, al punto que hizo referencia a un encuentro reciente con los padres del propio Raleigh, de quienes tiene un muy buen concepto.

Randy Arozarena🇲🇽 explotó contra su compañero de equipo Cal Raleigh luego de negarle el saludo.



“El good to see you que me dijo, que se lo meta en el cul@“



📹 @LuisGilbertLop



pic.twitter.com/S6LUafN3af — Miguel Lugo (@_MiguelLugo) March 10, 2026

“Lo primero y único que él (Raleigh) tiene que hacer es darle gracias a Dios de que tiene buenos papás; que sus papás están muy bien educados. Hace dos días los pude ver en el hotel y me fueron a saludar, me dieron un abrazo y me dijeron que estaban muy orgullosos de mí, de poder verme otra vez”, reveló Arozarena, antes de utilizar un lenguaje soez para referirse directamente al catcher y bateador ambidiestro, y finalizar abruptamente la entrevista. "Se lo quiero decir a lo cubano, lo que tiene que hacer es irse por casa de la pi..., a lo mexicano: que se vaya para casa de la ver... Y en inglés: El 'good to see you' que me dijo, que se lo meta en el cu...".

El desarrollo de dicha situación podría acarrear repercusiones cuando las dos preponderantes piezas de la escuadra del estado de Washington vuelvan a unirse en los Entrenamientos Primaverales y en la zafra de Grandes Ligas. Por ahora, el incidente ha sumado un nuevo capítulo a la rivalidad de mexicanos con estadounidenses en el WBC.

