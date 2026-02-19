Emmanuel Clase se declara no culpable de manipular apuestas con pitcheos intencionales

Los lanzadores Emmanuel Clase y Luis Ortiz se declararon no culpables de manipular apuestas con pitcheos intencionales ante la jueza Kiyo A. Matsumoto, quien aplazó el juicio para el 4 de mayo, no sin antes recalcar que el mismo podría posponerse para otoño, según reseñó la agencia AP.

La acusación sustitutiva, hecha pública el viernes en el tribunal federal de Brooklyn, no incluye nuevos cargos, aunque los fiscales imputaron a un tercer individuo por actuar como intermediario entre los apostadores y Clase.

Los lanzadores fueron acusados por primera vez en noviembre de aceptar varios miles de dólares en sobornos para ayudar a dos apostadores de su natal República Dominicana a ganar al menos 460.000 dólares mediante más de 100 apuestas en vivo y combinadas sobre la velocidad y el resultado de determinados lanzamientos. Los cargos incluyen conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para influir en competencias deportivas.

La acusación añade señalamientos de que Clase utilizaba palabras en clave como “gallo” y “pollo” en comunicaciones sobre los lanzamientos que iba a realizar.

"Our guys were pissed. Still, every time I read anything about it, I cringe."



Guardians GM Mike Chernoff is incredibly proud of how the team bounced back after Emmanuel Clase's alleged pitch-rigging surfaced. pic.twitter.com/ZFNETJmTpu — Foul Territory (@FoulTerritoryTV) February 18, 2026

Clase, ex cerrador de los Cleveland Guardians, y Ortiz se encuentran en licencia administrativa con goce de sueldo desde julio.

“El señor Clase pudo haber abusado de su relación con el señor Ortiz como amigos y compañeros de equipo al convencerlo de realizar ciertos lanzamientos en determinados momentos, supuestamente por razones beisboleras, según entendía el señor Ortiz”, escribieron los abogados, que piden que ambos casos sean juzgados por separado, argumentando que existen diferencias sustanciales en el nivel de responsabilidad atribuido a cada pelotero.

Clase, tres veces invitado al Juego de Estrellas, tenía un salario de 4.5 millones de dólares en 2025, la cuarta temporada de un contrato de cinco años y $20 millones. Los fiscales sostienen que comenzó a proporcionar información a apostadores sobre sus lanzamientos en 2023, aunque no habría solicitado pagos hasta el año pasado.

Durante el periplo investigado, Clase participó en 197 juegos de temporada regular, previo a que, a raíz del escándalo, MLB lo colocara en licencia no disciplinaria mientras se desarrolla la investigación. De confirmarse las acusaciones, el seleccionado a tres All Star habría manipulado su rendimiento en cerca de una cuarta parte de esos compromisos.

Por otro lado, un juez federal solicitó a los fiscales que entreguen a la defensa del taponero quisqueyano todas las pruebas relacionadas con los pitcheos señalados como sospechosos. Según registros judiciales, el propio serpentinero identificó al menos 250 lanzamientos sobre los que se realizaron apuestas.

Más noticias sobre MLB