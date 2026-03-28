El emotivo mensaje de la esposa del lanzador de Dodgers Alex Vesia tras la muerte de su hija

La jornada inaugural de la nueva temporada de MLB en Dodger Stadium estuvo marcada por una mezcla de celebración deportiva y profunda emoción en el entorno de Los Angeles Dodgers, a raíz del conmovedor mensaje compartido por Kayla, esposa del pitcher Alex Vesia.

Aunque el equipo azul venía de conquistar su segunda Serie Mundial consecutiva, el cierre de la pasada campaña estuvo atravesado por una tragedia personal que impactó a toda la organización. Es que el 23 de octubre, horas antes del inicio del Clásico de Otoño frente a Toronto Blue Jays, la franquicia de Hollywood informó la ausencia del relevista zurdo por motivos familiares, sin ofrecer mayores detalles en ese momento.

Semanas después, ya concluida la serie decisiva de Grandes Ligas, la familia Vesia decidió compartir públicamente su dolor, confirmando en redes sociales el 7 de noviembre la pérdida de su hija recién nacida. El mensaje reflejaba el impacto emocional del momento: "Nuestra hermosa hija partió al cielo el domingo 26 de octubre. No hay palabras para describir el dolor que sentimos, pero la llevamos en nuestros corazones y atesoramos cada segundo que pasamos con ella".

Dodgers pitcher Alex Vesia is wearing a custom glove with the name of his late newborn daughter Sterling Sol Vesia on it, along with her birthday and the letter K on the ring finger for his wife Kayla



His newborn daughter passed away two days after the start of the World Series… pic.twitter.com/SxlrQMUMKq — Jomboy Media (@JomboyMedia) March 28, 2026

En ese mismo comunicado Vesia y su pareja agradecieron al equipo californiano: "Gracias a los Dodgers por su comprensión y apoyo durante este tiempo. Nuestra familia del béisbol nos apoyó y no podríamos haberlo hecho sin ellos".

Meses después, Kayla volvió a pronunciarse, esta vez a través de TikTok, donde explicó su intención de compartir el proceso de duelo desde una perspectiva más abierta, pero sin caer en el dramatismo público. "No voy a entrar aquí a llorar. No quiero entrar a internet a llorar; no creo que eso sea divertido para nadie, así que creo que será una buena forma de hablar y compartir, diferente a cuando Alex y yo hablamos con nuestra terapeuta. Es simplemente una forma distinta de expresarme. Y como dije, si puede ayudar a alguien que esté pasando por lo mismo, entonces genial".

Vesia ha sido vital para el bullpen de Los Angeles desde 2021, cuando arribó allí en un cambio procedente de Miami Marlins. Con los azules, el siniestro cosecha un notable 2.66 de efectividad en 296 presentaciones (271.0 innings); 295 como relevista, casi siempre situacional, con 13 salvamentos y 75 ventajas preservadas en 99 oportunidades (sólo 11 blown saves).

Al margen de la citada tragedia, Alex Vesia espera ser importante de nuevo para que los Dodgers intenten conseguir su tercer anillo corrido.

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