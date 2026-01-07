¿Qué equipos participarán en la Serie del Caribe de 2026?

Después de años críticos que incluso hicieron temer la desaparición del torneo, la Serie del Caribe empezaba a experimentar un crecimiento que quedó evidenciado en las ediciones de Caracas 2023 y Miami 2024.

En años seguidos creció el número de equipos participantes y se marcaron récords de asistencia (entre ambas sumaron un millón y medio de aficionados). La esperanza florecía en la región, inspirando a países con menos tradición de béisbol a dar un salto.

Lamentablemente, en 2026 esa tendencia no se mantendrá. La edición 68 del torneo regional se jugará en Guadalajara del 1 al 7 de febrero y en tierras jaliscienses se quedarán lejos de tener en el campo a las ocho escuadras que jugaron en la cita venezolana. Tampoco amenazan las marcas de asistencia, porque se jugará en un parque con aforo para 16.500 espectadores, menos de la mitad de los escenarios de Caracas y Miami.

Son cinco equipos los que competirán por el título caribeño en el Estadio Panamericano, ubicado en Zapopan y casa de los Charros de Jalisco. De alguna manera esta edición será histórica, porque por primera vez México tendrá dos representantes.

Los organizadores trabajaron contra el reloj (la sede se les asignó a mediados de diciembre) y han dispuesto que asistan el campeón y el subcampeón de la Liga Mexicana del Pacífico, para tratar de cubrir la ausencia de Venezuela, miembro de la Confederación y que decidió no asistir a Guadalajara. Tampoco viajarán a tierras mexicanas dos equipos invitados, de Cuba y Colombia.

Así las cosas, contra las novenas finalistas de la liga invernal de México competirán los campeones de Puerto Rico, República Dominicana y Panamá, este último en calidad de invitado. Las cinco escuadras disputarán un todos contra todos y los cuatro mejores lugares de la tabla pasarán a semifinales.

¿Por qué no va Venezuela a la Serie del Caribe 2026?

Inicialmente, la Serie del Caribe de 2026 se jugaría en la Gran Caracas, en los mismos parques de 2023 (el Estadio Monumental y el Universitario, en la capital, y el Fórum de Macuto, en La Guaira). Así se mantuvo hasta mediados de diciembre, cuando la Confederación del Caribe anunció un cambio de planes y nombró a Guadalajara como sede.

Un par de días antes se supo que se le retiraría la sede a Venezuela porque en una asamblea de la Confederación los representantes de México, Puerto Rico y República Dominicana participaron que no podrían viajar a Caracas "por situaciones externas ajenas a su control" y "diversos factores logísticos, ajenos a la Liga Venezolana de Béisbol Profesional".

La razón es extradeportiva. Desde los meses finales de 2025 y al menos hasta la primera semana de febrero está restringido el espacio aéreo de Maiquetía, donde se ubica el principal aeropuerto venezolano, y esa medida impacta a los vuelos internacionales.

En un comunicado, la Confederación admitió que “reconoce la posición de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), que ha reiterado contar con las condiciones organizativas necesarias para la realización del evento. La Confederación, junto a sus Ligas Miembro, reconoce y valora el trabajo desarrollado por la LVBP y su Comité Organizador, así como los esfuerzos realizados en la planificación de la Serie del Caribe 2026”. Sin embargo, no hubo vuelta atrás con la decisión de jugar en Guadalajara.

La LVBP no ha hecho un pronunciamiento público, pero decidió no viajar a Guadalajara tras serle retirada la sede. Sin embargo, se filtró una carta que el presidente de la LVBP, Giuseppe Palmisano, envió al presidente de la Confederación del Caribe, Juan Francisco Puello Herrera, mostrando su frustración.

Allí asegura que la decisión deja a la LVBP en una “situación de necesidad” y pide la restitución del pago que se hizo para asegurar la sede del evento así como que se les asegure permanecer en la rotación que termina en 2030, es decir, solicita que les permitan organizar una edición de la Serie del Caribe en el futuro próximo.

