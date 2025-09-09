¿Quiénes son la esposa y los hijos de Salvador Pérez?

En casi tres lustros de carrera en MLB, el receptor y capitán de los Kansas City Royals, Salvador Pérez, se ha convertido en un jugador muy popular en el circuito y uno de los peloteros más mediáticos del circuito y no es sólo por su destacada trayectoria que lo proyecta como un candidato a tener una placa en el Salón de la Fama de Cooperstown.

También se ha ganado el aprecio y respeto de todos por su personalidad y todo lo positivo que transmite, incluyendo un aspecto tan valorado para la liga como lo es su vida familiar. Es habitual ver a la madre del capitán de los Royals, Yilda Díaz, en los estadios de Grandes Ligas para ver jugar a su hijo y acompañarlo a celebrar sus conquistas.

En sus entrevistas, Salvador Pérez suele hablar abiertamente del significado que tienen para él su madre y sus familiares más cercanos, de sus deseos de retribuir los sacrificios que hizo Díaz como madre soltera para su sustento, formación ciudadana y crecimiento como deportista, y sus redes sociales están llenas de imágenes de momentos que pasa junto a sus seres queridos.

Pérez, de 35 años de edad, nació en Valencia, la ciudad capital del estado Carabobo en Venezuela, e hizo su juramento como ciudadano estadounidense en Wisconsin en 2020, durante el Fan Fest de los Royals. A pesar de haber conseguido este estatus en Estados Unidos pasa los recesos de temporada en su país natal, donde lleva a cabo algunas de sus actividades benéficas junto a su madre y su esposa.

¿Quién es la esposa de Salvador Pérez?

La esposa del capitán de los Kansas City Royals es María Gabriela Ruiz, una ingeniero nacida en Venezuela pero en una ciudad distinta a la Pérez, Maracaibo, capital del estado Zulia.

The best day of my life 👫 😍 #TBT pic.twitter.com/sVUhiNseYl — Salvador Perez (@SalvadorPerez15) December 13, 2018

Los Pérez se comprometieron en 2016 y se casaron en el año 2018 en una ceremonia que contó con la presencia de varios jugadores de Grandes Ligas como invitados de lujo. Ruiz no ejerce su profesión, está dedicada a tiempo completo al cuidado de sus hijos.

¿Cuántos hijos tiene Salvador Pérez?

Con su esposa María Gabriela, Salvador tiene dos hijos, Johan Salvador (nacido en 2016) y Paulina (que nació en 2019). Pero de una relación anterior nació en 2011 su primogénito, Salvador Jr., que juega béisbol de pequeñas ligas y que suele pasar tiempo con su padre y sus hermanos menores.