Estados Unidos anuncia su rotación para el Clásico Mundial de Béisbol de 2026

Mark DeRosa ya tiene definida la rotación abridora de Estados Unidos para el Clásico Mundial de Béisbol que arranca en unos días y en el cual la selección norteamericana parte como gran aspirante al título.

En efecto, el citado dirigente confirmó en conferencia de prensa que Logan Webb, Tarik Skubal, Paul Skenes y Nolan McLean serán los encargados de comenzar los cuatro encuentros de la fase de grupos, en ese orden.

Webb, carta crédito de San Francisco Giants, será el responsable de subir al montículo en el debut frente a Brasil este viernes en el Daikin Park, en Houston. Un día después, Skubal, doble Cy Young corrido de la Americana con Detroit Tigers, realizará su teórica única presentación del torneo cuando su nación mida fuerzas ante Gran Bretaña; mientras que Skenes, vigente Cy Young de la Nacional y as de Pittsburgh Pirates, tomará la bola contra México el 9 de marzo, previo a que Nola McLean, de New York Mets, rete a Italia el 10.

Sin embargo, McLean no participó en el primer entrenamiento del equipo de las barras y las estrellas en el complejo de desarrollo de los Giants en Scottsdale, debido a un cuadro de enfermedad. DeRosa explicó que el derecho permanece en el campamento de los Mets en Port St. Lucie y que su situación será evaluada en los próximos días. "(Nolan) Ha estado un poco indispuesto en Port St. Lucie. Está allí ahora mismo, y lo evaluaremos día a día".

Con Webb, Skubal y Skenes al frente, Estados Unidos presenta, sobre el papel, la rotación más sólida de su historia en el Clásico Mundial. Entre los tres acumulan tres premios Cy Young y múltiples convocatorias al Juego de Estrellas de MLB, lo que eleva considerablemente las expectativas de un país que ya se coronó en el certamen en 2017.

Claro está, Skubal sólo hará una apertura antes de regresar al cuartel de los Tigers, en tanto que Skenes y Webb han manifestado su intención de permanecer durante toda la cita siempre que en el camino no sufran algún inconveniente físico.

Por su parte, el capitán y jardinero Aaron Judge destacó el compromiso del as zurdo de Detroit, subrayando el riesgo que asume en un año contractual (será agente libre en noviembre). A su vez, Skenes tendrá su última preparación este martes versus San Francisco en un juego de exhibición en Scottsdale, afinando detalles para el comienzo oficial del torneo.

