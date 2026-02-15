Estados Unidos vs. República Dominicana: ¿Quién tiene mejor lineup en el Clásico Mundial 2026?

A juzgar por el alcance mediático que han tenido los preparativos y la cantidad de estrellas de MLB que estarán en acción, todo apunta a que la próxima edición del Clásico Mundial de Béisbol será estelar.

Ni siquiera la polémica con los permisos y los seguros médicos ha conseguido bajar la intensidad en las expectativas que hay con la sexta edición del torneo. Para ellos ha contribuido cada anuncio de selecciones llamadas a pelear en las instancias finales.

Estados Unidos, por ejemplo, armó un roster digno del All Star, con varios ganadores del MVP incluyendo al de 2025 en la Liga Americana, el capitán de New York Yankees, Aaron Judge, el veterano Bryce Harper y uno que estará como reserva: Paul Goldschmidt. La baja de última hora de Corbin Carroll por lesión los obliga a buscar un sustituto y esperan la aprobación de Roman Anthony, pero el equipo luce blindado.

How might USA deploy its best roster ever? @RowanKavner breaks down the lineup, arms, and decisions for manager Mark DeRosa



Read the full breakdown here ⬇️ https://t.co/mlgtH1mpkK pic.twitter.com/IIXHPbTXUR — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) February 6, 2026

Pero en República Dominicana no se quedan atrás y con jugadores de la categoría de Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr., Manny Machado y Fernando Tatís Jr. llegan dispuestos a arruinar la fiesta que están tramando los estadounidenses. Y así lo cree el ex gerente de la selección dominicana, Stanley Javier, que asegura que la representación de su país tiene el mejor equipo del torneo, por encima de Estados Unidos y Japón.

“Los tres países son muy buenos. Si comparas a jugadores por jugadores te das cuenta de que no puedes elegir un país sobre otro tan fácilmente. Pero este año me gusta el balance del equipo dominicano, y me gusta aún más el pitcheo, por esa razón lo doy como favorito”, le dijo Javier al medio dominicano Listín Diario.

Los juegos hay que disputarlos y en el campo de béisbol todo puede pasar. Pero para seguir alimentando el debate vamos a analizar posición por posición.

Receptor: Cal Raleigh vs. Austin Wells

Wells estará vistiendo el uniforme dominicano por la nacionalidad de su madre, y será titular por la baja de Yainer Díaz. Pero no hay comparación posible aquí, el catcher de los Yankees no tiene argumentos contra el de Seattle Mariners, Cal Raleigh, que es un All Star, ganador del Guante de Oro y el Bate de Plata, bateador ambidiestro y fue escolta de Aaron Judge en la votación para el MVP de la Liga Americana tras liderar los departamentos de jonrones (60) y carreras impulsadas (125) en 2025.



Ventaja: Estados Unidos

Primera base: Bryce Harper vs. Vladimir Guerrero Jr.

Nadie pone en duda la jerarquía de Harper, que se convirtió en inicialista con los Phillies. Tiene 14 temporadas en las Grandes Ligas y ha sido Novato del Año, dos veces MVP, ganador de 4 Bates de Plata, 8 veces All Star y tiene 363 jonrones y más de mil remolcadas de por vida. Pero Guerrero está en un nivel superior ahora mismo. La defensa del dominicano de los Blue Jays le mereció ganar un Guante de Oro y también tiene dos Bates de Plata y cinco invitaciones al Juego de Estrellas. Ha hilado cinco campañas con por lo menos 23 cuadrangulares y 84 impulsadas.



Ventaja: República Dominicana

Segunda base: Brice Turang vs. Ketel Marte

Turang, de los Milwaukee Brewers, tiene una defensa sólida que le dio un Guante de Oro y uno de Platino y viene de su mejor temporada ofensiva con topes personales en dobles (28), jonrones (18) y remolcadas (85). Pero el infielder y bateador zurdo no está a la altura de Marte, de los Arizona Diamondbacks, que ha ido a tres Juegos de Estrellas y ganado dos Bates de Plata además de ser el MVP de una Serie de Campeonato. Marte viene de tres campañas seguidas con al menos 25 jonrones y más de 70 impulsadas.



Ventaja: República Dominicana

Campocorto: Bobby Whitt Jr. vs. Geraldo Perdomo

No fue una sorpresa ver a Kansas City Royals darle una extensión millonaria a Witt porque está llamado a ser la gran estrella de la franquicia. Y lo ha ido construyendo; tiene tres zafras seguidas con más de 170 hits y dos con al menos 45 dobles. En sus cuatro años en MLB ha conectado al menos 150 imparables, ha dado por lo menos 20 jonrones, se ha robado más de 30 bases cada zafra y ha remolcado un mínimo de 80 carreras. Pero también es un buen defensor y tiene dos Guantes de Oro y dos Bates de Plata consecutivos y celebró un título de bateo. Perdomo viene de dar 20 cuadrangulares y remolcar 100 anotaciones, otorga versatilidad defensiva, tiene un Bate de Plata y ha ido al All Star, pero no puede compararse.



Ventaja: Estados Unidos

Tercera base: Alex Bregman vs. Manny Machado

Aquí no está tan claro el veredicto, porque ambos pertenecen a la élite de las Grandes Ligas y tienen un lugar fijo en el top 5 de los mejores antesalistas de las mayores. Y aunque Bregman es muy disciplinado en el plato y tiene una fina defensa de la tercera, base, Machado parte con una ligera ventaja porque tiene más Guantes de Oro (2 vs. 1), Bates de Plata (3 vs. 1) e invitaciones al All Star (7 contra 3).



Ventaja: República Dominicana

Jardín izquierdo: Roman Anthony vs. Juan Soto

No hay mucho que analizar aquí. Incluso si Corbin Carroll no hubiera tenido la fractura que lo sacó del roster para el Clásico la ventaja sería siendo para Soto de forma indiscutible. Después de dos años en la pradera derecha los Mets anunciaron que el quisqueyano se mudará al jardín izquierdo, donde pasó buena parte de sus primeros años en MLB. No es una casualidad que Soto sea el jugador con el mayor contrato de la historia: es campeón bate, de la Serie Mundial y cuatro veces ganador del Bate de Plata con 4 apariciones en el Juego de Estrellas.



Ventaja: República Dominicana

Jardín central: Byron Buxton vs. Julio Rodríguez

Las lesiones han afectado a Buxton, pero igual ha podido tener destellos de su gran talento y ganar el Guante de Oro, el Bate de Plata y ha ido a dos Juegos de Estrellas. Su experiencia de 11 años en las Grandes Ligas de seguro aporta mucho al lineup estadounidense, pero la ventaja aquí es para la joven estrella de Seattle Mariners, que ganó dos Bates de Plata y que en cada una de sus cuatro temporadas ha tenido por lo menos 20 cuadrangulares, 68 remolcadas y 24 bases robadas.



Ventaja: República Dominicana

Jardín derecho: Aaron Judge vs. Fernando Tatís Jr.

Tatís Jr. siemrpe ha sido un jugador fuera de serie y si no ha conseguido más logros en la MLB ha sido por su tendencia a las lesiones y algunos problemas de comportamiento que parece haber corregido. Pero tiene 3 Juegos de Estrellas, dos Bates de Plata y desde su mudanza al jardín derecho presume de dos Guantes de Oro y dos de Platino. Pero Judge está en otro nivel. El capitán de la selección estadounidense llega tras ganar su tercer premio MVP, fue campeón bate con .331 y también lideró el OBP, slugging y OPS (.457, .688, 1.144), tuvo su tercera temporada en cuatro años con al menos 53 jonrones y 114 impulsadas y conquistó su quinto Bate de Plata.



Ventaja: Estados Unidos

Bateador designado: Kyle Schwarber vs. Junior Caminero

Caminero es una estrella en ascenso y así lo entienden los Tampa Bay Rays, con los que dio 45 jonrones y remolcó 110 carreras en 2025. Pero el veterano de Philadelphia Phillies Kyle Schwarber viene de ser líder de la Liga Nacional en jonrones (56) e impulsadas (132) en la que fue su cuarta campaña seguida con al menos 38 vuelacercas y 94 fletadas. Escoltó a Shohei Ohtani en la votación para el MVP.



Ventaja: Estados Unidos

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol