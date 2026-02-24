La estrella de los Twins que podrían obtener los Yankees en un cambio en 2026

Los New York Yankees podrían estar preparando un movimiento de alto impacto para reforzar su ofensiva alrededor de Aaron Judge. En efecto, el medio FanSided reveló que existe la posibilidad de que el club del Bronx explore un traspaso a mitad del 2026 por un bate de primera línea valorado en 100 millones de dólares: Byron Buxton, de Minnesota Twins.

Durante las pasadas semanas, la escuadra neoyorquina cerró la vuelta de Cody Bellinger tras negociaciones que se extendieron casi hasta el final del receso invernal de MLB. Sin embargo, más allá de dicha operación, la gerencia no concretó otras adquisiciones de renombre, algo que no pasó desapercibido para Judge.

"Veo que otros equipos de la liga están mejorando, están haciendo cambios, obteniendo prospectos o jugadores importantes y nosotros estuvimos un tiempo esperando, haciendo movimientos más pequeños", dijo El Juez a los medios que cubren al equipo. "Al principio fue bastante difícil de ver. Pensaba, 'somos los New York Yankees, salgamos y consigamos a la gente adecuada; consigamos las piezas adecuadas para salir y sentenciar esto'".

Las declaraciones del capitán reflejan la exigencia interna de una franquicia acostumbrada a competir por el anillo cada temporada. En relación a eso, el analista Mark Powell planteó la posibilidad de que los Bombarderos busquen un canje por Buxton para potenciar los jardines y añadir dinamismo ofensivo.

"Aaron Judge es letal, es consistente, tiene todo lo que se necesita en un jugador estrella. Pero lo único que no puede hacer es hacerlo todo él sólo. Por eso los Yankees necesitan añadir más ofensiva con Buxton. Sería una gran incorporación a los jardines junto con Judge. Después de perder la oportunidad de firmar de nuevo a Juan Soto, tiene sentido añadir a un outfielder que viene de una campaña de ensueño para mantenerse relevante en la postemporada", escribió Powell.

Asimismo, Buxton atraviesa un período de incertidumbre institucional en Minnesota, motivo por el que CBS Sports agregó que la inestabilidad interna ha generado inquietud en el entorno del patrullero.

“Han sido meses de turbulencia para los Twins y, debido a los cambios en el roster, la rotación de los jugadores y un nivel de compromiso incierto por parte de la directiva, el futuro es incierto. Esta incertidumbre no le ha sentado bien a Buxton, la piedra angular de la organización, especialmente en lo que respecta a su futuro”, reseñaron en la web del citado canal televisivo.

