¿Cómo fue la etapa de Gleyber Torres en los New York Yankees?

Hay fotografías de Gleyber Torres en su niñez vistiendo una camiseta de los New York Yankees y eso le da sentido a lo que decía en las entrevistas de estar “viviendo un sueño” y también a su deseo de quedarse con el equipo del Bronx por el resto de su carrera en MLB.

El venezolano no pudo cumplir su anhelo de mantenerse en Nueva York, pero atesora su tiempo con el uniforme a rayas, con el que debutó en las Grandes Ligas y pasó los primeros 7 años de su trayectoria.

Torres, de 28 años de edad, no fue siempre un miembro de la escuadra neoyorquina. Fue inicialmente firmado por los Chicago Cubs y era un prospecto top (llegó a ser la tercera mejor promesa de las Grandes Ligas) de esta organización hasta que en 2016 pasó a los Yankees en el cambio por el relevista cubano Aroldis Chapman.

Un par de años más tarde le dieron la oportunidad de estrenarse en las mayores y tuvo éxito, pues terminó en tercer lugar en la votación para el Novato del Año, escoltando a Shohei Ohtani y su entonces compañero Miguel Andújar.

Allí se quedó por siete campañas, entre 2018 y 2024, en las que dejó línea vitalicia de .265/.334/.441, con OPS de .774, 870 hits, 138 jonrones, 154 dobles y 441 carreras impulsadas en 888 juegos, recibió sus dos primeras invitaciones al Juego de Estrellas y en 2019 ocupó el puesto 17 en la votación para el MVP.

Aunque tuvo algunos momentos estelares en Nueva York, el caraqueño también experimentó algunas contrariedades. Fracasó en 2020 en la mudanza de la segunda almohadilla al campocorto, que era su posición natural cuando lo firmaron, y sus problemas defensivos incidieron en su desempeño con el madero.

Durante su tiempo con los Yankees, Torres acumuló ganancias de $35.7 millones y su máximo ingreso fueron los $14.2 millones de salario en 2024, su último año de arbitraje. Aunque siempre tuvo la esperanza de mantenerse en el club, se hizo elegible para la agencia libre y no le hicieron ninguna oferta para que se quedara.

Terminó firmando con Detroit Tigers en el invierno pero dejó una sentida despedida en sus redes sociales: “Gracias. Los Yankees fueron mi familia desde 2016. Un chico sencillo de Venezuela con grandes aspiraciones de jugar en la ciudad más épica del mundo, los Yankees me brindaron todo el amor y el apoyo que necesité para alcanzar mi sueño de la infancia. Vestir el uniforme a rayas fue un honor para mí y mi familia”.

Dedicó palabras a toda la organización, los coaches, el staff, los aficionados y sus compañeros: “Gracias, Yankees de Nueva York”.