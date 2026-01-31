Ex relevista estrella de los Yankees anuncia su retiro de la MLB

El ex relevista de los New York Yankees, David Robertson, anunció su retiro como pelotero profesional, después de 17 temporadas en las Grandes Ligas, siendo un lanzador muy consistente, que llegó a tener momentos de gloria con el conjunto del Bronx.

Robertson, de 40 años de edad, lanzó en la temporada pasada con los Philadelphia Phillies, con 20 salidas en la temporada regular y una en los playoffs. El veterano dejó efectividad de 4.08 en 17.2 entradas lanzadas, en su temporada 17 en la MLB.

Con los Yankees, lanzó 9 temporadas, con 498.0 innings lanzados, 2.75 de efectividad, 666 ponches y 204 boletos. Disputó un Juego de Estrellas con la camiseta de los Mulos del Bronx en la temporada del 2011, en la que dejó una ERA 1.08 en 66.2 entradas.

En esa campaña, recibió votos para el MVP y el MVP, coleccionando 100 ponches en esa temporada. Fue el encargado unos años después, en 2014, de sustituir a Mariano Rivera en el rol de cerrador del conjunto de Nueva York.

En esa temporada, consiguió 39 salvamentos, que luego le permitieron firmar un contrato como agente libre con los Chicago White Sox. Su ética de trabajo y compromiso con los equipos en los que jugó es un recuerdo firme del lanzador derecho.

En el 2019, tuvo que ser sometido a una cirugía Tommy John, después de apenas lanzar 6.2 entradas en esa campaña, con el uniforme de los Phillies. La recuperación fue larga y tediosa y se tuvo que perder la campaña completa del 2020.

Regresó a las Grandes Ligas en el 2021, y lanzó para tres equipos con algunas inconsistencias. Empezó la zafra con los Tampa Bay Rays, pasó a los Chicago Cubs y terminó la temporada con los Philadelphia Phillies.

Robertson termina su carrera con con una efectividad de 2.93, un FIP de 2.98 y un WHIP de 1.16, con 1,176 ponches, 365 boletos y 179 salvamentos en 881 apariciones. Ayudó a Estados Unidos a ganar el Clásico Mundial de 2017 y también participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Sus números son muy interesantes y estará en la boleta para el Salón de la Fama de Cooperstown a partir del 2031. Los relevistas siempre tienen la tarea muy complicada para ingresar al templo de los inmortaltes, pero el caso de Robertson será estudiado con detenimiento por la Asociación de Cronistas de Beisbol de los Estados Unidos.

