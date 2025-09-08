La extensión de contrato que pueden darle los Royals a Salvador Pérez antes de la agencia libre

Salvador Pérez tiene el deseo de pasar la totalidad de su carrera en MLB como miembro de los Kansas City Royals, la organización que lo firmó como jugador profesional y que lo nombró capitán en 2023.

El receptor venezolano de 35 años de edad llegó en esta zafra de 2025 a 14 temporadas de servicio en las Grandes Ligas, y esta también es la última campaña garantizada en su actual contrato, lo que llevará al alto mando de la organización a tomar decisiones muy pronto.

Pérez firmó en 2022 una extensión de contrato por 4 zafras y 82 millones de dólares que incluye una opción de club para 2026 por 13.5 millones de dólares (con $2 millones establecidos como pago si deciden no ejercer la opción) , por lo que en poco tiempo podríamos tener algunos indicios sobre cuáles son los planes en la gerencia de Kansas City con el veterano receptor.

Un analista de Grandes Ligas, Mike Gillespie, piensa que los Reales no dejarán ir a su capitán, una designación que se hizo antes de empezar la temporada de 2023 y que es una demostración del significado que tiene para este equipo el jugador nacido en Valencia, en el estado Carabobo.

“Al final -y salvo una mala racha que dure toda la temporada o una lesión desastrosa que acabe con su carrera- Pérez jugará con los Reales en 2026”, afirma el cronista. “El tiempo dirá si será mediante el ejercicio de la opción de una temporada por parte del club, un nuevo contrato firmado al finalizar la próxima temporada o una extensión negociada incluso antes de que comience la próxima campaña (el contrato actual de Pérez se firmó un año antes de que entrara en vigor)”.

Una oferta de extensión de contrato es un escenario perfectamente posible. No sólo porque el venezolano sigue siendo un jugador rendidor para el equipo, sino por todo lo que representa.

Salvador Perez leaves no doubt about this one 😤



Career home run No. 298 goes a very long way! pic.twitter.com/Y6tKiClKtV — MLB (@MLB) September 6, 2025

Para evitar correr el riesgo de perderlo en la agencia libre tendrán que hacerle una propuesta que lo vincule al club hasta el final de su carrera. Pérez es actualmente el dueño del cuarto mejor contrato entre los defensores de la receptoría en Grandes Ligas.

En el portal especializado Spotrac estiman que su valor de mercado se sitúa en casi 22.4 millones de dólares por dos temporadas ($11.2 millones de salario promedio anual), y aunque su edad es un punto clave en las eventuales negociaciones, también podría aspirar a un pacto similar al que le dieron los Minnesota Twins al puertorriqueño Christian Vázquez, por 3 años y 30 millones de dólares.

El pacto actual de Pérez con los Royals es la tercera extensión que ambas partes han acordado. La primera fue en 2012, antes de que el venezolano fuera elegible para el arbitraje. Ese contrato fue de cinco años y siete millones de dólares. Estaba prevista su vigencia hasta 2019, pero antes de eso, en 2017, firmaron un nuevo acuerdo, esta vez por cinco temporadas y 52.5 millones de dólares hasta 2021.