Fallece histórico narrador de los Yankees John Sterling a los 87 años de edad

John Sterling, figura icónica de la narración de los partidos de los New York Yankees, falleció a los 87 años de edad. El histórico comunicador deja un legado gracias a su colorida personalidad y su estilo único para describir lo que sucedía en el terreno de juego.

Fueron más de tres décadas frente a un micrófono, narrando cada uno de los compromisos del equipo radicado en el Bronx. Narró, según el conteo de MLB.com, 5.426 partidos de campaña regular y 225 de postemporada.

Comenzó en esta profesión con los Yankees en 1989 y se despidió de los aficionados de los Mulos del Bronx en 2024. Aunque en esa última temporada se había despedido temprano en la ronda regular, después volvió para el final de la zafra e incluso estuvo en la Serie Mundial.

Sterling partió de este mundo con la seguridad de haber cumplido su sueño de narrar los partidos de los Yankees. Además, fueron más de 64 años de carrera y momentos inolvidables, con su voz como ícono de una de las organizaciones deportivas más importantes e influyentes del mundo.

Sterling y su ex esposa, Jennifer, tuvieron cuatro hijos. Abigail y los trillizos Verónica, Bradford y Derek.

Su compañera de transmisión, Suzyn Waldman, dijo que Sterling era "único en su clase" y que había sido un honor compartir con él en tantas transmisiones de los Yankees, según destaca la nota publicada por la MLB.

"Nunca habrá otra persona así, que tenga ese tipo de amor por un equipo y ese tipo de amor por su base de fanáticos", dijo Waldman.

Sterling dijo en varias oportunidades que una de las cosas que más destaca de su carrera es haber narrado cada partido de leyendas de los Yankees como Derek Jeter o Mariano Rivera, ambos en el Salón de la Fama de Cooperstown.

"Ésta es una de las cosas afortunadas que suceden en nuestra locura de negocio", dijo Sterling. "Recibí una llamada telefónica en septiembre del 1988... y me dijo: '¿Te gustaría narrar a los Yankees?' Nunca hice una audición para los Yankees. Qué negocio tan loco. No lo solicité ni hice una prueba, y lo obtuve de inmediato”.

"El equipo era muy malo: '89, '90, '91, equipos terribles", recordó Sterling. Dije: "Culpen a los jugadores. Son ellos los que están haciéndose out. Son ellos los que no pueden sacar a nadie. Entonces dos noches después, estamos en Milwaukee y hay un retraso por lluvia. George me detuvo y — piensa en lo bien que me hizo sentir esto — me dijo: "Sólo quiero que sepas que siempre serás el locutor de los Yankees. Y si intentan contratar a alguien (más), lo vetaré".

La última vez que Sterling narró un juego de los Yankees, los Mulos del Bronx perdieron la Serie Mundial ante los Dodgers. Ahora desde otro plano seguirá pendiente del acontecer del equipo de Nueva York.

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