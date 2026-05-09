Fallece el legendario ex manager de Atlanta Braves Bobby Cox

La historia de Bobby Cox quedó marcada para siempre en MLB. El emblemático ex dirigente, recordado por construir una de las dinastías más exitosas del béisbol moderno con los Atlanta Braves, falleció a los 84 años dejando un legado inmenso dentro y fuera del diamante.

El ex piloto de los hacheros y de Toronto Blue Jays dedicó más de cinco décadas de su vida a la pelota profesional. Compartió terreno como jugador con figuras legendarias como Mickey Mantle, dirigió a estrellas del calibre de Chipper Jones y construyó una carrera que lo llevó al Salón de la Fama en 2014, aunado a que su trayectoria en rol de manager terminó con 2.504 victorias, la cuarta mayor cifra en la historia.

Los propio Braves confirmaron la noticia mediante un emotivo comunicado en el que resaltaron la huella imborrable que dejó el mítico estratega. “Estamos profundamente conmovidos por el fallecimiento de Bobby Cox, nuestro preciado timonel. Bobby fue el mejor manager que jamás haya vestido un uniforme de los Braves. Llevó a nuestro equipo a 14 títulos divisionales consecutivos, cinco banderines de la Liga Nacional y el inolvidable anillo de la Serie Mundial en 1995. Su legado como dirigente nuestro jamás será igualado”.

La organización también destacó el impacto humano de Cox y el respeto que generó en todo el entorno del béisbol. “Bobby era uno de los favoritos de toda la comunidad de este deporte, especialmente de aquellos que jugaron para él. Su vasto conocimiento sobre el desarrollo de jugadores y las complejidades de dirigir fueron recompensados con el máximo premio de béisbol en 2014: su exaltación al Salón de la Fama de Cooperstown”.

Antes de convertirse en símbolo de Atlanta, Cox tuvo pasos importantes por franquicias como los New York Yankees, Los Angeles Dodgers y los citados Jays. Precisamente con los canadienses conquistó el primer título divisional en la historia de la entidad, en 1985, consolidando su reputación como uno de los mejores pilotos.

Pero su regreso a Atlanta cambiaría el destino de la organización. En funciones de gerente general primero y luego nuevamente de estratega, fue pieza clave en la construcción del núcleo que dominó la Nacional durante los años 90 y guio a los hacheros a ganar la Serie Mundial de 1995 contra Cleveland Indians, previo a caer en el propio Clásico de Otoño de 1996 y 1999, en ambos casos a manos de los Yankees.

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