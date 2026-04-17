Fallece la leyenda de los Angels y ex All Star Garret Anderson

El béisbol de las Grandes Ligas está de luto a raíz del fallecimiento de Garret Anderson, leyenda de Los Angeles Angels.

De hecho, la propia franquicia de Anaheim anunció en sus perfiles oficiales el deceso de su histórico jardinero, de "apenas" 53 años de edad y sin revelar las causas.

Por su parte, el propietario del club, Arte Moreno, expresó el sentir de dicha entidad con un emotivo comunicado: "Los Angels están de luto por la pérdida de uno de los íconos más queridos de nuestro equipo, Garret Anderson. Garret fue una piedra angular de nuestra organización a lo largo de sus 15 temporadas y su presencia en los jardines y en nuestro clubhouse elevó a los Angels a una era de éxito continuo, destacada por el campeonato de la Serie Mundial del 2002".

Nacido en Los Angeles, Anderson resultó seleccionado en el draft de 1990 y desarrolló la mayor parte de su carrera en Anaheim, donde dejó una huella imborrable, pues en 15 ejercicios estableció múltiples récords históricos de la franquicia, incluyendo juegos disputados (2.113), imparables (2.368), impulsadas (1.292), dobles (489) y bases totales (3.984), aunado a erigirse en uno de los bateadores más consistentes de su generación.

We are deeply saddened to announce the passing of Angels Hall of Famer Garret Anderson.



Garret will forever hold a special place in the hearts of Angels fans for his professionalism, class, and loyalty throughout his career and beyond.



We extend our heartfelt condolences to… pic.twitter.com/RyF5qa7OPE — Los Angeles Angels (@Angels) April 17, 2026

Entretanto, la trayectoria en MLB del cañonero zurdo se extendió desde 1994 hasta 2010, con breves etapas finales en Atlanta Braves y los Dodgers. Asimismo, fue invitado al Juego de Estrellas en tres ocasiones (2002, 2003 y 2005) y tuvo zafras memorables a inicios de los 2000, cuando incluso recibió votos al MVP.

Claro está, uno de los máximos logros del dos veces bate de Plata en la Americana llegó en 2002, al ser pieza fundamental en la conquista de la Serie Mundial de los Angels frente a los San Francisco Giants de Barry Bonds; el único anillo en la historia de la institución. Ese mismo año lideró las Grandes Ligas en dobles, repitiendo dominio en la Americana en 2003.

Al margen de sus estadísticas, Anderson también dejó momentos únicos, como su destacada actuación en el All-Star 2003, donde brilló en el Derby de Jonrones y en el propio encuentro, al punto que se llevó el MVP. Por si fuera poco, protagonizó una de las actuaciones ofensivas más impresionantes al remolcar 10 carreras en un sólo desafío en 2007, registro reservado para muy pocos en la historia.

Sin dudas, el legado de Garret Anderson trasciende los números: será recordado como un referente de profesionalismo y una figura clave en la etapa más gloriosa de los Angels.

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