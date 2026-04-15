La fecha en la que Juan Soto podría ser reactivado por los New York Mets

Juan Soto dio un paso clave en su proceso de recuperación, tras una distensión en la pantorrilla derecha, la cual propició que los New York Mets lo pusieran en lista de lesionados.

En efecto, el mismo propietario del club de Queens, Steve Cohen, reveló a través de la red social X que el astro dominicano inició su programa de corrido de bases el martes, previo a que la citada novena prolongara su negativa cadena de siete derrotas, en plena serie en casa de Los Angeles Dodgers.

Aunque se lesionó el pasado 3 de abril durante un juego en San Francisco, contra los Giants, Soto ha mantenido actividad relacionada al béisbol desde pocos días después del incidente. La web oficial de MLB agregó que entre los trabajos recientes del jardinero destacan sesiones de bateo en jaula bajo techo, al margen de que hasta ahora no había podido realizar ejercicios de carrera, aspecto fundamental para completar su rehabilitación.

El inicio del programa de corrido representa un avance significativo, ya que el nacido en Santo Domingo no regresará a la alineación del manager Carlos Mendoza hasta recuperar plenamente su velocidad. Este punto es determinante para evaluar su disponibilidad a corto plazo, especialmente considerando la necesidad ofensiva de los Mets.

Juan Soto was on the field today as he recovers from his calf injury



(via Keezcam34/IG) pic.twitter.com/PnBrlvAEHF — SNY Mets (@SNY_Mets) April 11, 2026

En cuanto a los próximos pasos, todavía no hay fecha exacta para el retorno del cuatro veces All Star; no obstante, Mendoza dejó abierta la posibilidad de adoptar métodos poco convencionales en su proceso de recuperación. Entre las alternativas mencionadas se encuentra simular turnos en vivo en el Citi Field con lanzadores de ligas menores, lo que podría evitar una asignación formal de rehabilitación.

Pero desde la directiva neoyorquina manejan un panorama aún más optimista, pues estimaban que La Fiera estaría de regreso en un lapso de dos a tres semanas, lo que abre la puerta a verlo nuevamente en acción la próxima semana, o incluso el próximo sábado o domingo.

De hecho, el gerente David Stearns ya había manifestado confianza en la evolución del estelar cañonero, afirmando en lasmayores.com lo siguiente: "(Soto) Está evolucionando de gran forma, así que, sin saber en qué fase está en cada ejercicio de rehabilitación, somos optimista con que volverá a jugar en poco tiempo".

La posible vuelta de Juan Soto, dueño de .355 de bateo con .412 de OBP, un jonrón y cinco empujadas durante ocho compromisos en 2026, arribará en un momento crítico para unos Mets que han exhibido serias dificultades en ataque, anotando dos carreras o menos en cinco de sus recientes seis cotejos, aunado a que son últimos en el Este de la Nacional, a 4.0 partidos de los punteros, Bravos de Atlanta.

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