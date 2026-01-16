Fechas de reporte en el Spring Training 2026 de pitchers y catchers

Como cada año, el Spring Training 2026 de MLB marcará el inicio no oficial de una nueva temporada en la elitista competición norteamericana.

Efectivamente, tras varios meses de receso invernal las organizaciones de Grandes Ligas comienzan su preparación en los complejos de Florida y Arizona, donde peloteros, cuerpos técnicos y directivos se reúnen para poner en marcha la fase que antecede a la ronda regular. Claro que el primer paso de este proceso primaveral es el reporte de pitchers y catchers, un momento clave que señala el regreso del béisbol a diario.

Igualmente, los Entrenamientos Primaverales cumplen una función esencial dentro del calendario de MLB, ya que sirven para que los jugadores recuperen ritmo competitivo, trabajen aspectos físicos, técnicos y mentales, y para que los equipos evalúen a jóvenes prospectos que intentan ganarse un lugar en el roster, igual que a veteranos que buscan una nueva oportunidad.

Los Yankees tendrán novedades en el Spring Training 2026 de MLB | New York Yankees/GettyImages

Es cierto que los partidos de Spring Training no cuentan para la temporada regular, pero esta etapa ofrece las primeras pistas sobre rotaciones de pitcheo, alineaciones y roles dentro de cada escuadra.

En definitiva, la pretemporada de las mayores seguirá el esquema tradicional, con una incorporación escalonada de beisbolistas, según su posición, para el inicio progresivo de las prácticas y la realización de los juegos de exhibición, que antecede al siempre esperado curso oficial.

¿Por qué pitchers y catchers se reportan primero al Spring Training?

Es completamente normal que lanzadores y receptores sean los primeros en presentarse a los campos de entrenamiento. La razón principal es que el trabajo del serpentinero requiere más tiempo de preparación y cuidado, especialmente para fortalecer el brazo y evitar lesiones después de cuatro o cinco meses de descanso.

Asimismo, tanto monticulistas como catchers necesitan sesiones específicas en pro de afinar mecánicas, control de lanzamientos y comunicación entre ambos y el cuerpo de estrategas.

¿Cuándo se reportan los pitchers y los catchers al Spring Training 2026?

La web oficial de MLB reveló que lanzadores y receptores tienen planeado unirse a sus organizaciones para los Entrenamientos Primaverales entre el 10 y el 13 de febrero, dependiendo de la fecha pautada por cada equipo.

A partir de esas jornadas iniciales comienzan las prácticas formales, de la mano de sesiones de bullpen, ejercicios defensivos y trabajo físico supervisado por el staff médico y técnico.

Cal Raleigh se reportará próximamente al Spring Training de los Mariners | Ben VanHouten/Seattle Mariners/GettyImages

¿Cuándo se reportan los jugadores de posición al Spring Training 2026?

En el caso de infielders, jardineros y bateadores designados, los mismos suelen incorporarse unos días más tarde que lanzadores y receptores.

Para el Spring Training próximo a comenzar, se espera que los jugadores de posición digan presente entre el 15 y el 17 de febrero, momento en el que las franquicias ya dispondrán del grueso de integrantes de sus rosters y pueden iniciar prácticas más integrales.

¿Cuándo empiezan los juegos de exhibición del Spring Training 2026 de MLB?

Los cuarteles de primavera, como tal, abren una vez todos los beisbolistas se unen a sus clubes y completan cesiones colectivas en Florida y Arizona. Pero poco después llegan los esperados encuentros de exhibición, cuyo inicio en 2026 está programado para el 20 de febrero con una cartelera de siete duelos.

En estos compromisos los managers prueban alineaciones y observan prospectos y piezas que pueden encajar en distintos roles a lo largo de la campaña.

