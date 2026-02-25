Fernando Tatís Jr. avisa con miras al Clásico Mundial: "No le tenemos miedo a nadie"

La República Dominicana se presentará al Clásico Mundial de Béisbol 2026 como una de las selecciones llamadas a pelear de lleno por la corona. Efectivamente, aunque combinados como Estados Unidos y Japón suelen acaparar la mayoría de las miradas y son considerados favoritos en las apuestas, muchos dentro de la delegación quisqueyana, incluyendo Fernando Tatís Jr., mantienen la convicción inquebrantable de que se llevarán los máximos honores.

De hecho, la superestrella de los San Diego Padres vivirá su primer torneo en representación de su país después de no haber sido elegible en la edición de 2023. Aquella ausencia del tres veces All Star de MLB se debió a una suspensión de 80 juegos por uso de sustancias para mejorar el rendimiento; sin embargo, ahora con todas las cartas sobre la mesa, su mensaje antes del inicio de la justa ha sido claro: confianza plena en su nación.

“Son muy buenos (Japón y Estados Unidos), honor a quien honor merece, pero les vamos a ganar. No le tenemos a nadie”, aseguró Tatís Jr. al periodista Yancen Pujols. Esta frase se ha convertido en una de las más destacadas a días de un WBC en el cual la República Dominicana ha ido afinando su nómina con figuras de alto calibre provenientes de las Grandes Ligas, misma en la que también surgen luminarias del calibre de Juan Soto, Manny Machado y Vladimir Guerrero Jr..

Fernando Tatis Jr. lo dijo claro: hay respeto, honor a quien lo merece, pero miedo jamás, a nadie, ni a Estados Unidos ni a Japón ni a nadie. La entrevista está en YouTube, vayan a verla Tatis https://t.co/W6uS9RrZjN. Ya you know. pic.twitter.com/P3pZHcKXt8 — Yancen Pujols (@YancenPujols) February 24, 2026

Entretanto, la posibilidad de enfrentar en etapas decisivas a una novena nipona que mezcla disciplina, experiencia y resultados históricos en el Clásico, añade un condimento extra a las declaraciones del Niño, especialmente considerando la presencia de jugadores como Shohei Ohtani y Yoshinobu Yamamoto, miembros de Los Angeles Dodgers en MLB, con quienes los Padres han aumentado su sonada rivalidad deportiva.

Por otro lado, el talentoso jardinero derecho es consciente que representar a su país en el escenario más grande del béisbol internacional es un sueño largamente acariciado, aunado a compartir la experiencia con su padre, Fernando Tatís Sr., quien fungirá de coach bateo en el staff del dirigente Albert Pujols. "Definitivamente, es lo que uno espera cuando es pequeño. Siempre he querido hacerlo, simplemente siento que llegó en el momento correcto y estoy muy contento de que vaya a ocurrir. Sé que será una experiencia hermosa".

Quisqueya inicia su camino en el Grupo D el 6 de marzo contra Nicaragua, en medio de un loanDepot Park de Miami en el que también actuarán selecciones como Venezuela, Países Bajos e Israel.

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol