Fernando Tatís Jr. sobre jugar en segunda base: "Puedo defender cualquier posición"

Antes del sábado, la experiencia de Fernando Tatís Jr. como defensor de la segunda base se reducía a un puñado de partidos en las menores y una aparición de un inning en la temporada de 2023 en MLB.

Pero cuando el manager de San Diego Padres Craig Stammen lo anunció como titular de la posición en el partido del sábado, el dominicano no sintió temor, sino que afrontó el desafío con su mejor actitud.

“Puedo jugar donde sea”, le dijo Tatís Jr. a los periodistas antes del choque. “Solo estoy aquí para jugar béisbol y ser un buen jugador”.

Your starting second baseman for the San Diego Padres…



Fernando Tatis Jr.! pic.twitter.com/siXXdKMxJS — 97.3 The Fan (@973TheFanSD) April 11, 2026

Aunque tomó por sorpresa a analistas y seguidores, esta no fue una decisión improvisada. La idea se venía cocinando desde el receso de la temporada como parte del plan de Stammen de contar con múltiples alternativas en varios roles, y se aceleró con el deseo de darle descanso a Xander Bogaerts.

Stammen ve a Tatís Jr. con potencial para ser un defensor versátil, y como suele tomar rollings en esta posición durante las prácticas y comenzó como campocorto, sólo tuvo que hacer algunos ajustes.

¿Qué dijo Fernando Tatís Jr. sobre jugar en segunda base?

El ganador de dos Guantes de Oro y dos de Platino como jardinero derecho le restó importancia a la mudanza. “Mucha preparación. Algo que he hecho toda mi vida”, dijo el quisqueyano. “No es que esté al máximo nivel, pero lo espero con ansias. Definitivamente es un nuevo reto y estoy un poco más concentrado en algunos aspectos, pero sigue siendo béisbol y es algo hermoso”.

Tatís dijo que el piloto Stammen ya había hablado con él al respecto. “Solo prepárate aquí y allá, fueron sus palabras. Me dijo que soy un atleta muy bueno en el campo, especialmente a la defensiva. Soy un jugador que se puede mover. No me lo tomé muy en serio, pero hoy sí”.

La estrella de 27 años de edad comenzó su carrera en las Grandes Ligas como torpedero y apareció como titular del outfield desde 2023. “Jugar en el cuadro interior es muy diferente a jugar en el jardín exterior, así que veremos cómo están mi coordinación ojo-mano. Estoy muy emocionado y con muchas ganas”, concluyó.

Fernando Tatis Jr. reacts to getting his first ever start at 2nd base:



“I can play wherever. I’m just here to play baseball and be a good baseball player.” pic.twitter.com/KI0I5IiAlG — 97.3 The Fan (@973TheFanSD) April 11, 2026

¿Cómo le fue en el juego contra Colorado?

Su aparición como camarero en el partido del sábado fue todo un éxito. No sólo completó jugadas de rutina sin problemas, participó en un dobleplay, hizo tres outs y dio dos asistencias sin errores, sino que además tuvo su primer choque multihit de esta temporada.

Más contenido de MLB