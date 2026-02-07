Final Serie del Caribe 2026 en vivo: México Verde vs. México Rojo en TV, streaming y lineups

La mesa está servida. Los anfitriones de la Serie del Caribe 2026 han cumplido, así que ahora se citan en la gran final, ya sabiendo que quien gane, engrosará el palmarés histórico de México en el tradicional certamen.

En efecto Tomateros de Culiacán, como México Verde, y Charros de Jalisco, en condición de México Rojo, chocarán este sábado en un encuentro decisivo que promete intensidad y adrenalina. De hecho, quien resulte vencedor le dará a la nación azteca su primer cetro latinoamericano desde un ya lejano 2016 cuando Venados de Mazatlán se impuso en la justa realizada en Santo Domingo, República Dominicana.

Los Tomateros arriban al cotejo cumbre con foja de 3-2, tras vencer 9x4 en semifinales a los quisqueyanos Leones del Escogido, campeones defensores de la cita.

Claro que, los dirigidos por Lorenzo Bundy ahora tendrán que retar a unos Charros quienes, actuando en su propio estadio, el Panamericano de Jalisco, superaron 8x6 a los boricuas Cangrejeros de Santurce en la segunda semifinal para pararse en la última instancia del torneo con marca de 4-1.

¡Los Tomateros de Culiacán consiguen su boleto a la final de la Serie del Caribe 2026!



(MLB Español x @DirecTV) pic.twitter.com/kCzQH3Jo5k — MLB Español (@mlbespanol) February 7, 2026

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el México Verde vs. México Rojo?

Ciudad: Guadalajara, México.

Fecha: 7 de febrero.

Hora: 7:05 p.m. (hora de Ciudad de México); 8:05 p.m. (hora del Este de USA).

Estadio: Panamericano de Los Charros.

¿Cómo se podrá ver el México Verde vs. México Rojo en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming online Estados Unidos ESPN Deportes Fubo México Mega TV, ESPN Disney +, MLB.tv Puerto Rico WAPA TV MLB.tv República Dominicana Digital 15, ESPN MLB.tv Sudamérica 1Baseball Network MLB.tv

Últimas noticias y rumores de la Serie del Caribe de 2026

A falta de la gran final, la Confederación del Caribe ya anunció el Equipo Todos Estrellas de este evento celebrado en Guadalajara. A continuación, los peloteros elegidos por la prensa en cada posición en el certamen:

Receptor: Alí Solís (México Verde).

Primera base: Yohandry Morales (Puerto Rico).

Segunda base: Michael Wielansky (México Rojo).

Tercera base: Rodolfo Amador (México Verde).

Campocorto: Luis Verdugo (México Verde).

Jardinero izquierdo: Franchy Cordero (República Dominicana).

Jardinero central: Junior Laker (República Dominicana).

Jardinero derecho: Sócrates Brito (República Dominicana).

Lanzador abridor: Luis Fernando Miranda (México Verde).

Lanzador relevista: Jimmy Cordero (República Dominicana).

Manager: Benjamín Gil (México Verde).

Últimas noticias de México Verde

El manager Bundy cree que Culiacán ha demostrado en los últimos dos encuentros por qué tiene las herramientas para titularse campeón de la Serie del Caribe. "Después de ganar un juego muy difícil contra Panamá, empezamos a jugar como podemos hacerlo. Nunca perdimos la fe, convencidos de que tenemos un buen equipo y podemos competir contra cualquiera. Tenemos que hacer lo mismo en la final", dijo a EFE.

De ganarle a Charros los Tomateros conseguirán su tercer cetro caribeño, luego del logrado en 1996 en Santo Domingo y 2002 en Caracas.

Últimas noticias de México Rojo

El dirigente del conjunto de Jalisco, Benjamín Gil, señaló a los medios que para triunfar en el partido decisivo su pitcheo abridor debe mantener el enfoque, para evitar cagar toda la responsabilidad en un bullpen que se ha comportado a la altura, pero que puede estar agotado.

A diferencia de Tomateros, los Charros nunca se han titulado en la Serie del Caribe, así que se encuentran ante una ocasión histórica.

Lineups probables

México Verde

Jugador Posición Carlos Sepúlveda Segunda base Allen Córdoba Jardinero central Rodolfo Amador Tercera base Yadir Drake Jardinero derecho Joey Meneses Bateador designado Víctor Mendoza Primera base Luis Verdugo Campocorto Estevan Florial Jardinero izquierdo Alí Solís Receptor

México Rojo

Jugador Posición Connor Hollis Campocorto Julián Ornelas Jardinero central Michael Wielansky Segunda base Willie Calhoun Bateador designado Mateo Gil Tercera base Brigh Madris Jardinero derecho Reynaldo Rodríguez Primera base Leo Heras Jardinero izquierdo Alexis Wilson Receptor

