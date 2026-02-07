Final Serie del Caribe 2026 en vivo: México Verde vs. México Rojo en TV, streaming y lineups
La mesa está servida. Los anfitriones de la Serie del Caribe 2026 han cumplido, así que ahora se citan en la gran final, ya sabiendo que quien gane, engrosará el palmarés histórico de México en el tradicional certamen.
En efecto Tomateros de Culiacán, como México Verde, y Charros de Jalisco, en condición de México Rojo, chocarán este sábado en un encuentro decisivo que promete intensidad y adrenalina. De hecho, quien resulte vencedor le dará a la nación azteca su primer cetro latinoamericano desde un ya lejano 2016 cuando Venados de Mazatlán se impuso en la justa realizada en Santo Domingo, República Dominicana.
Los Tomateros arriban al cotejo cumbre con foja de 3-2, tras vencer 9x4 en semifinales a los quisqueyanos Leones del Escogido, campeones defensores de la cita.
Claro que, los dirigidos por Lorenzo Bundy ahora tendrán que retar a unos Charros quienes, actuando en su propio estadio, el Panamericano de Jalisco, superaron 8x6 a los boricuas Cangrejeros de Santurce en la segunda semifinal para pararse en la última instancia del torneo con marca de 4-1.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el México Verde vs.
México Rojo?
- Ciudad: Guadalajara, México.
- Fecha: 7 de febrero.
- Hora: 7:05 p.m. (hora de Ciudad de México); 8:05 p.m. (hora del Este de USA).
- Estadio: Panamericano de Los Charros.
¿Cómo se podrá ver el México Verde vs. México Rojo en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming online
Estados Unidos
ESPN Deportes
Fubo
México
Mega TV, ESPN
Disney +, MLB.tv
Puerto Rico
WAPA TV
MLB.tv
República Dominicana
Digital 15, ESPN
MLB.tv
Sudamérica
1Baseball Network
MLB.tv
Últimas noticias y rumores de la Serie del Caribe de 2026
A falta de la gran final, la Confederación del Caribe ya anunció el Equipo Todos Estrellas de este evento celebrado en Guadalaja. A continuación, los peloteros elegidos por la prensa en cada posición en el certamen:
- Receptor: Alí Solís (México Verde).
- Primera base: Yohandry Morales (Puerto Rico).
- Segunda base: Michael Wielansky (México Rojo).
- Tercera base: Rodolfo Amador (México Verde).
- Campocorto: Luis Verdugo (México Verde).
- Jardinero izquierdo: Franchy Cordero (República Dominicana).
- Jardinero central: Junior Laker (República Dominicana).
- Jardinero derecho: Sócrates Brito (República Dominicana).
- Lanzador abridor: Luis Fernando Miranda (México Verde).
- Lanzador relevista: Jimmy Cordero (República Dominicana).
- Manager: Benjamín Gil (México Verde).
Últimas noticias de México Verde
- El manager Bundy cree que Culiacán ha demostrado en los últimos dos encuentros por qué tiene las herramientas para titularse campeón de la Serie del Caribe. "Después de ganar un juego muy difícil contra Panamá, empezamos a jugar como podemos hacerlo. Nunca perdimos la fe, convencidos de que tenemos un buen equipo y podemos competir contra cualquiera. Tenemos que hacer lo mismo en la final", dijo a EFE.
- De ganarle a Charros los Tomateros conseguirán su tercer cetro caribeño, luego del logrado en 1996 en Santo Domingo y 2002 en Caracas.
Últimas noticias de México Rojo
- El dirigente del conjunto de Jalisco, Benjamín Gil, señaló a los medios que para triunfar en el partido decisivo su pitcheo abridor debe mantener el enfoque, para evitar cagar toda la responsabilidad en un bullpen que se ha comportado a la altura, pero que puede estar agotado.
- A diferencia de Tomateros, los Charros nunca se han titulado en la Serie del Caribe, así que se encuentran ante una ocasión histórica.
Lineups probables
México Verde
Jugador
Posición
Carlos Sepúlveda
Segunda base
Allen Córdoba
Jardinero central
Rodolfo Amador
Tercera base
Yadir Drake
Jardinero derecho
Joey Meneses
Bateador designado
Víctor Mendoza
Primera base
Luis Verdugo
Campocorto
Estevan Florial
Jardinero izquierdo
Alí Solís
Receptor
México Rojo
Jugador
Posición
Connor Hollis
Campocorto
Julián Ornelas
Jardinero central
Michael Wielansky
Segunda base
Willie Calhoun
Bateador designado
Mateo Gil
Tercera base
Brigh Madris
Jardinero derecho
Reynaldo Rodríguez
Primera base
Leo Heras
Jardinero izquierdo
Alexis Wilson
Receptor
