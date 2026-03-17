La foto de Miguel Cabrera y Ken Griffey Jr. en el Clásico Mundial: ¿Qué lograron en la MLB?

En la antesala de las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol 2026 se vivió un momento especial que reunió a dos generaciones icónicas de MLB, cortesía de Miguel Cabrera y Ken Griffey Jr., quienes coincidieron sobre el terreno de juego y protagonizaron una escena que rápidamente captó la atención de los aficionados y presentes en el IoanDepot park de Miami.

El encuentro entre ambas leyendas reflejó la conexión entre distintas épocas del béisbol profesional. Cabrera, considerado uno de los bateadores más destacados del siglo XXI y quizás el mejor pelotero venezolano de siempre, se acercó a Griffey para saludarlo y compartir unos minutos de conversación en un ambiente de camaradería.

Uno de los momentos llamativos ocurrió cuando el doble MVP de la Americana mostró con orgullo el calzado que llevaba puesto. Efectivamente, Miggy le enseñó sus zapatillas deportivas al antiguo jardinero, resaltando que se trataba de un modelo inspirado en la línea que este último utilizó durante su carrera, el cual fue interpretado como una muestra de respeto y admiración hacia una figura que marcó una era y que ya se encuentra en el Salón de la Fama de Cooperstown.

Miguel Cabrera raced over to Ken Griffey Jr. to show Junior that he is wearing his ⁦@Nike⁩ Swingman shoes. Great reunion of 24s! @MLB ⁦@MLBNetwork⁩ @Mariners @Tigers pic.twitter.com/3NQIbfvxA8 — Jon Morosi (@jonmorosi) March 16, 2026

Hay que acotar que mientras Cabrera, hoy coach de bateo de la selección sudamericana, accionó en los primeros cinco WBC, The Kid representó al Team USA en 2006.

Tras el saludo entre ambas leyendas, se dio inicio a un desafío en el cual Venezuela logró imponerse 4-2 a Italia, asegurando su clasificación a la gran final del Clásico Mundial.

¿Cuáles fueron los números totales de Miguel Cabrera y Ken Griffey Jr. en MLB?

A lo largo de 21 temporadas en las mayores, Cabrera registró estadísticas superlativas, cortesía de 3.174 hits, 511 cuadrangulares y 1.881 impulsadas, además de mantener un promedio de bateo de .306 y .382 de OBP, en representación de Florida (Miami) Marlins y Detroit Tigers. Estos números colocan al venezolano entre los mejores cañoneros derechos de todos los tiempos.

Por su parte, Junior también dejó cifras impresionantes a través de 22 campañas en la élite. El otrora patrullero de Seattle Mariners, Cincinnati Reds y Chicago White Sox conectó 630 jonrones, impulsó 1.836 rayitas y sumó 2.781 imparables, con un average de .284 y .370 en porcentaje de embasado.

Los premios individuales de Miguel Cabrera y Ken Griffey Jr. en MLB

Miggy conquistó dos MVP de la Liga Americana (2012 y 2013) junto a lograr la histórica Triple Corona ofensiva en 2012 y ser seleccionado en 12 ocasiones al All-Star de MLB, sin contar con que cosechó cuatro títulos de bateo y siete Bates de Plata.

A su vez, The Kid ganó el premio Más Valioso del joven circuito en 1997, agregando 12 selecciones al clásico de mitad de temporada, siete Bates de Plata y 10 Guantes de Oro.

¿Miguel Cabrera y Ken Griffey Jr. ganaron la Serie Mundial?

En cuanto al máximo objetivo colectivo se refiere, Cabrera sí coleccionó un anillo de Serie Mundial. Fue en su zafra de novato, 2003, en defensa de los Marlins.

En contraste, Ken Griffey Jr. nunca pudo ganar el Clásico de Otoño a lo largo de su carrera; sin embargo, su legado permanece intacto como uno de los outfielders y toleteros zurdos de mayor influencia del béisbol moderno.

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